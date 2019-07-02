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В центре Вильнюса не стало "символа ужаса". Там побывали многие известные белорусы
Источник материала: Партизан
1 июля из Лукишкского СИЗО-тюрьмы в Вильнюсе увезли последних осужденных, после чего министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс официально объявил о закрытии тюрьмы, пишет
— Сегодня на Лукишках нет ни одного заключенного. Уже несколько дней как нет. Надо съехать администрации, есть инвестор, которого надо выселить. Здесь останется только охраняемая территория, — заявил он.
Министр будет требовать, чтобы территория вокруг тюрьмы стала доступной для всех, чтобы не осталось "символа ужаса" за колючей проволокой.
Лукишская тюрьма была сооружена в 1901-1904 годах. Она использовалась как место заключения политических оппонентов власти во время царской России, Польши, СССР и нацистской Германии.
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1 июля из Лукишкского СИЗО-тюрьмы в Вильнюсе увезли последних осужденных, после чего министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс официально объявил о закрытии...
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