







— Сегодня на Лукишках нет ни одного заключенного. Уже несколько дней как нет. Надо съехать администрации, есть инвестор, которого надо выселить. Здесь останется только охраняемая территория, — заявил он.





Министр будет требовать, чтобы территория вокруг тюрьмы стала доступной для всех, чтобы не осталось "символа ужаса" за колючей проволокой.





Лукишская тюрьма была сооружена в 1901-1904 годах. Она использовалась как место заключения политических оппонентов власти во время царской России, Польши, СССР и нацистской Германии.







