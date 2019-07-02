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Дипломат Елена Купчина спела белорусскую народную песню
Источник материала: Партизан
Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина присоединилась к акции «Давайце памятаць разам!», посвященную 75-летию освобождения от нацистов.
Об этом сообщает МИД РБ в фейсбуке, публикуя видео, на котором Елена Купчина поет белорусскую народную песню "Шлі салдацікі дамоў"
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Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина присоединилась к акции «Давайце памятаць разам!», посвященную 75-летию освобождения от нацистов.
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