Если еще кто не в курсе: как будут перекрывать движение в Минске 3 июля

В центре города вечером пройдет парад и другие мероприятия. В связи с этим традиционно будет перекрываться движение на многих улицах.





Техника начнет выдвигаться к месту проведения парада уже в 15.00, и с этого времени движение по маршруту прохождения колонны (улица Основателей – улица Стариновская ) будет ограничиваться. В 16.00 техника выйдет на проспект Независимости — проспект Машерова. Механизированная колонна высторится по пр-ту Машерова от Свислочи до улицы Куйбышева.





Участники пеших колон выдвинутся в 17.00 по маршруту: проспект Независимости – МКАД – проспект Победителей – улицам Саперов, Тимирязева – проспекту Машерова – улицам Гвардейской, Тарханова, Игнатенко.





Поздно вечером, после завершения парада, техника будет возвращаться назад по по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.









Во время прохождения техники туда и назад и во время всех мероприятий на этих улицах будет ограничено движение для транспорта.





Также 3 июля 2019 года будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:





— по проспекту Машерова на участке от проспекта Независимости до улицы Тимирязева;





— по улице Саперов от улицы Тимирязева до проспекта Победителей;





— по местному проезду г-цы «Планета»;





— по улице Заславской до д.27 от проспекта Машерова;





— на площадке возле д.39 по проспекту Победителей (со стороны проспекта Машерова);





— по улице Тимирязева от улицы Кальварийской до улицы Орловской, включая стоянку в районе д.3 по улице Тимирязева;





— по улице Гвардейской от проспекта Машерова до улицы Игнатенко;





— по улице Игнатенко;





— по улице Даумана до перекрестка с улицей В.Хоружей;





— по улице Сторожевской до перекрестка с улицей Заборского.