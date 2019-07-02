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Если еще кто не в курсе: как будут перекрывать движение в Минске 3 июля

03.07.2019 12:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду, 3 июля, в Минске пройдут масштабные торжества по случаю так называемого дня независимости.

В центре города вечером пройдет парад и другие мероприятия. В связи с этим традиционно будет перекрываться движение на многих улицах.

Техника начнет выдвигаться к месту проведения парада уже в 15.00, и с этого времени движение по маршруту прохождения колонны (улица Основателей – улица Стариновская ) будет ограничиваться. В 16.00 техника выйдет на проспект Независимости — проспект Машерова. Механизированная колонна высторится по пр-ту Машерова от Свислочи до улицы Куйбышева.

Участники пеших колон выдвинутся в 17.00 по маршруту: проспект Независимости – МКАД – проспект Победителей – улицам Саперов, Тимирязева – проспекту Машерова – улицам Гвардейской, Тарханова, Игнатенко.

Поздно вечером, после завершения парада, техника будет возвращаться назад по по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.


Во время прохождения техники туда и назад и во время всех мероприятий на этих улицах будет ограничено движение для транспорта.

Также 3 июля 2019 года будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

— по проспекту Машерова на участке от проспекта Независимости до улицы Тимирязева;

— по улице Саперов от улицы Тимирязева до проспекта Победителей;

— по местному проезду г-цы «Планета»;

— по улице Заславской до д.27 от проспекта Машерова;

— на площадке возле д.39 по проспекту Победителей (со стороны проспекта Машерова);

— по улице Тимирязева от улицы Кальварийской до улицы Орловской, включая стоянку в районе д.3 по улице Тимирязева;

— по улице Гвардейской от проспекта Машерова до улицы Игнатенко;

— по улице Игнатенко;

— по улице Даумана до перекрестка с улицей В.Хоружей;

— по улице Сторожевской до перекрестка с улицей Заборского.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 3 июля, в Минске пройдут масштабные торжества по случаю так называемого дня независимости.
 
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