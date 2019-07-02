А с чем поздравлял-то? Путин поздравил Лукашенко вроде как с днем независимости, а говорил о подвиге народа









В поздравительной телеграмме Путина отмечается, что "россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества".





Путин также выразил уверенность, что "Россия и Беларусь и впредь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках "союзного государства" и на евразийском пространстве".