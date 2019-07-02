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А с чем поздравлял-то? Путин поздравил Лукашенко вроде как с днем независимости, а говорил о подвиге народа
Источник материала: Партизан
Президент РФ Путин направил главе Беларуси Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости, который, как пишет пресс-служба Кремля, "в этом году совпадает с 75-летием освобождения Беларуси от немецко- фашистских захватчиков".
В поздравительной телеграмме Путина отмечается, что "россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества".
Путин также выразил уверенность, что "Россия и Беларусь и впредь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках "союзного государства" и на евразийском пространстве".
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А с чем поздравлял-то? Путин поздравил Лукашенко вроде как с днем независимости, а говорил о подвиге народа
Президент РФ Путин направил главе Беларуси Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости, который, как пишет пресс-служба Кремля, "в этом году совпадает с...
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