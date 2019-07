Добро пожаловать! Пограничники в Китае устанавливают шпионские программы на телефоны туристов

Источник материала: Партизан

Китайские пограничники устанавливают шпионское оборудование на телефоны туристов, которые въезжают в страну через Синьцзян-Уйгурский автономный район, известный преследованием уйгуров — мусульманского этнического меньшинства. Об этом говорится в серии публикаций, появившихся в The Guardian, Motherboard, The New York Times, Süddeutsche Zeitung, NDR и других изданиях.





Синьцзянские пограничники требовали передать им разблокированные телефоны перед пересечением границы и затем исчезали с ними на некоторое время. Люди, приехавшие в Китай через границу с Кыргызстаном, после таможенного досмотра жаловались, что их iPhone подключались к компьютеру, который просматривает содержимое.

Владельцы телефонов на платформе Android обнаруживали, что на них установлено шпионское приложение BXAQ («Фенг кай»), которое сканирует устройства и собирает данные — телефонные номера, текстовые сообщения, историю звонков, информацию о других установленных приложениях и логины, которые в них используются. Предположительно агенты должны были проверить телефоны и удалить программу, но в ряде случаев забыли это сделать.

BXAQ способно передать на сервер более 73 тыс. файлов. Оно предназначено для поиска экстремистского контента.

По словам туриста, который пересек границу в Западном Китае из Кыргызстана в конце лета 2018 года и затем обнаружил такую программу на своем смартфоне, китайцы не сообщали им, что собираются сделать с телефонами, а лишь заявили, что намерены искать «оружие, следы терроризма, исламизма и порнографии».

«Мне это не нравится. Если бы они делали это в моей родной стране, я бы пришел в ужас, но когда вы едете в Китай, имейте в виду, что может быть и так», — сказал путешественник.



Политика китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном округе постоянно привлекает внимание СМИ и международной общественности, критике неоднократно подвергалась система лагерей перевоспитания, где сотни тысяч тюркоязычных мусульман подвергаются принудительной идеологической «обработке» и суровым наказаниям.

Отправляют в такие заведения без следствия и суда, «перевоспитуемым» не позволяют общаться с семьями.

Китайские власти долгое время отрицали существование лагерей. Однако в конце 2018 года все-таки признали их существование и даже официально узаконили их.