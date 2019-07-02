Неизвестный побил рекорд Трампа и олигарха Рыболовлева





По данным Mansion Global, расположенное на побережье Атлантического океана поместье под названием La Follia (в переводе с итальянского — «Безрассудство») продано за 105 миллионов долларов. Покупателем объекта выступило общество с ограниченной ответственностью Wemio LLC, зарегистрированное в штате Делавэр. Данные о физическом лице, стоящем за организацией, не раскрываются.





Как рассказал Mansion Global близкий к сделке источник, полная стоимость покупки с учетом комиссий риелторам и различных сборов достигла 110 миллионов долларов. Изначально владелица поместья, продюсер Терри Аллен Крамер, планировала продать его за 135 миллионов долларов. Женщина скончалась в мае текущего года.





В главном доме имения 13 спален, 14 ванных комнат, четыре дополнительных санузла, домашний кинотеатр, фитнес-центр. Общая жилая площадь усадьбы — около 3,5 тысячи квадратных метров.









До сих пор самым дорогим домом, реализованным в Палм-Бич, было поместье нынешнего президента США Дональда Трампа. В 2008-м он продал 2,5 гектара земли российскому предпринимателю, бывшему фактическому владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву.





Сумма сделки тогда составила 95 миллионов долларов.