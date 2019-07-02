ВАДА выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов

Из 578 проб, принадлежащих этим атлетам, на данный момент уже проанализированы 150 образцов 43 спортсменов. Их дела уже переданы в соответствующие международные федерации для вынесения итоговых решений.





ВАДА в сентябре 2018 года восстановило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление экспертам ВАДА доступа к базе данных московской лаборатории были при этом названы в качестве обязательных условий.