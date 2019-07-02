Из-за позиции делегации Российской Федерации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которые 2 июля состоялись в Минске, не удалось договориться об объявлении нового режима прекращения огня в связи с жатвой и обмене заложников.





Об этом в Facebook по итогам вчерашней работы ТКГ в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.





"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - отметила пресс-секретарь Кучмы.









Ранее Кучма заявлял о необходимости проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции), чтобы создать серьезный импульс для дальнейшей реализации Минских соглашений.







