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Из-за позиции РФ в Минске не удалось договориться о "хлебном перемирии" на Донбассе

03.07.2019 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошедшие накануне переговоры в Минске не привели к какому-либо прогрессу.

Из-за позиции делегации Российской Федерации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которые 2 июля состоялись в Минске, не удалось договориться об объявлении нового режима прекращения огня в связи с жатвой и обмене заложников. 

Об этом в Facebook по итогам вчерашней работы ТКГ в Минске  сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - отметила пресс-секретарь Кучмы. 


Ранее Кучма заявлял о необходимости проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции), чтобы создать серьезный импульс для дальнейшей реализации Минских соглашений.



 
Теги: Минск
 
 
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Прошедшие накануне переговоры в Минске не привели к какому-либо прогрессу.
 
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