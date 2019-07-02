Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус из Беларуси попал в аварию под Одессой, обошлось без пострадавших. О ДТП рассказали в патрульной полиции Одессы, подробности случившегося приводит портал "Град", сообщает БЕЛТА.

Авария произошла поздним вечером 2 июля на трассе Киев-Одесса.

Установлено, что водитель грузовика не учел дорожных обстоятельств, не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с рейсовым автобусом Neoplan. Автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком.

Патрульные помогли эвакуировать пассажиров через лобовое стекло автобуса. Пострадавших в результате ДТП нет.

Для продолжения рейса "Минск-Одесса" за пассажирами прибыл другой автобус.-0-