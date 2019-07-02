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Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой

03.07.2019 12:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус из Беларуси попал в аварию под Одессой, обошлось без пострадавших. О ДТП рассказали в патрульной полиции Одессы, подробности случившегося приводит портал "Град", сообщает БЕЛТА.

Авария произошла поздним вечером 2 июля на трассе Киев-Одесса.

Установлено, что водитель грузовика не учел дорожных обстоятельств, не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с рейсовым автобусом Neoplan. Автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком.

Патрульные помогли эвакуировать пассажиров через лобовое стекло автобуса. Пострадавших в результате ДТП нет.

Для продолжения рейса "Минск-Одесса" за пассажирами прибыл другой автобус.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус из Беларуси попал в аварию под Одессой, обошлось без пострадавших. О ДТП рассказали в патрульной полиции Одессы, подробности...
 
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