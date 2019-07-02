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В центре Минска открывают новый хостел. Трёхэтажный!
Источник материала: KYKY>
В центре Минска откроют крупный трехэтажный хостел Hostel Urban. Точные даты пока не сообщаются, но в сети уже есть информация о том, как выглядят комнаты и во сколько обойдется аренда. На это
Где найти хостел?
Хостел находится по адресу улица Архитектора Заборского, 3. У Hostel Urban
А что по ценам?
Цена за место начинается от 20 рублей: во столько обойдется аренда в номере double, четырехместном женском номере, трехместном и многоместном общем. 55 рублей за место попросят за пребывание в таких номерах, как двухместный номер и family-room. Посмотрите, как выглядят комнаты Hostel Urban в стиле лофт:
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В центре Минска откроют крупный трехэтажный хостел Hostel Urban. Точные даты пока не сообщаются, но в сети уже есть информация о том, как выглядят комнаты и во сколько...
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