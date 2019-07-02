ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Минска открывают новый хостел. Трёхэтажный!

03.07.2019 12:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В центре Минска откроют крупный трехэтажный хостел Hostel Urban. Точные даты пока не сообщаются, но в сети уже есть информация о том, как выглядят комнаты и во сколько обойдется аренда. На это обратили внимание наши коллеги CityDog.

Где найти хостел?

Хостел находится по адресу улица Архитектора Заборского, 3. У Hostel Urban заработал официальный сайт: там заявлено, что он включает в себя 24 номера общей вместимостью 110 человек. Помимо этого, его оборудовали кафетерием, баром, сауной, тренажерным залом, конференц-залом и lounge-zone. Посетителям предложат бесплатный Wi-Fi.

А что по ценам?

Цена за место начинается от 20 рублей: во столько обойдется аренда в номере double, четырехместном женском номере, трехместном и многоместном общем. 55 рублей за место попросят за пребывание в таких номерах, как двухместный номер и family-room. Посмотрите, как выглядят комнаты Hostel Urban в стиле лофт:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Минска откроют крупный трехэтажный хостел Hostel Urban. Точные даты пока не сообщаются, но в сети уже есть информация о том, как выглядят комнаты и во сколько...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомель и Воронеж стали побратимами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика