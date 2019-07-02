В центре Минска открывают новый хостел. Трёхэтажный!

Источник материала: KYKY

В центре Минска откроют крупный трехэтажный хостел Hostel Urban. Точные даты пока не сообщаются, но в сети уже есть информация о том, как выглядят комнаты и во сколько обойдется аренда. На это обратили внимание наши коллеги CityDog.

Где найти хостел?

Хостел находится по адресу улица Архитектора Заборского, 3. У Hostel Urban заработал официальный сайт: там заявлено, что он включает в себя 24 номера общей вместимостью 110 человек. Помимо этого, его оборудовали кафетерием, баром, сауной, тренажерным залом, конференц-залом и lounge-zone. Посетителям предложат бесплатный Wi-Fi.

А что по ценам?

Цена за место начинается от 20 рублей: во столько обойдется аренда в номере double, четырехместном женском номере, трехместном и многоместном общем. 55 рублей за место попросят за пребывание в таких номерах, как двухместный номер и family-room. Посмотрите, как выглядят комнаты Hostel Urban в стиле лофт: