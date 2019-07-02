ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке солдат сломал руку рядовому из-за плохой уборки казармы

03.07.2019 11:42 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Слуцке осудили солдата за дедовщину. В прошлом году он избил рядового и сломал ему руку – якобы из-за того, что ему не понравилась уборка в казарме. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

На суде военнослужащий полностью признал свою вину. Но, со слов прокуратуры, пока в войсковой части проходило служебное расследование, парень пытался скрыть случившееся. Он несколько раз менял показания, просил рядового ни о чем не рассказывать. А во время предварительного расследования солдат выдвигал версии, что, мол, сломал руку по неосторожности, в процессе игры.

Парень возместил все расходы, которые потратили на лечение рядового. Его признали виновным за насилие одного военнослужащего над другим. Суд назначил солдату три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Его также обязали выплатить моральную компенсацию потерпевшему – две тысячи рублей. Приговор в законную силу уже вступил.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слуцке осудили солдата за дедовщину. В прошлом году он избил рядового и сломал ему руку – якобы из-за того, что ему не понравилась уборка в казарме. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестный побил рекорд Трампа и олигарха Рыболовлева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика