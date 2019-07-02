В Слуцке солдат сломал руку рядовому из-за плохой уборки казармы

Источник материала: KYKY

В Слуцке осудили солдата за дедовщину. В прошлом году он избил рядового и сломал ему руку – якобы из-за того, что ему не понравилась уборка в казарме. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

На суде военнослужащий полностью признал свою вину. Но, со слов прокуратуры, пока в войсковой части проходило служебное расследование, парень пытался скрыть случившееся. Он несколько раз менял показания, просил рядового ни о чем не рассказывать. А во время предварительного расследования солдат выдвигал версии, что, мол, сломал руку по неосторожности, в процессе игры.

Парень возместил все расходы, которые потратили на лечение рядового. Его признали виновным за насилие одного военнослужащего над другим. Суд назначил солдату три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Его также обязали выплатить моральную компенсацию потерпевшему – две тысячи рублей. Приговор в законную силу уже вступил.