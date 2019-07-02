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Дерево упало на детскую площадку в Барановичах
03.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сильный ветер 1 июля повалил иву во дворе многоэтажки в Северном микрорайоне. Дерево до сих пор не убрали. Жильцы боятся за безопасность своих детей.
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Сильный ветер 1 июля повалил иву во дворе многоэтажки в Северном микрорайоне. Дерево до сих пор не убрали. Жильцы боятся за безопасность своих детей. Фото...
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