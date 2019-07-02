ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не хотите проблем — не ездите там»: Белорус путешествовал по Грузии и Украине, а потом возникли проблемы на российской границе

03.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатель «НН» Евгений Малаховский рассказал сразу две почти однотипные истории, произошедшие с ним при пересечении российско-финской и норвежско-российской границ.

«Не хотите проблем — не ездите там»: Белорус путешествовал по Грузии и Украине, а потом возникли проблемы на российской границе

Евгений Малаховский. Фото ВКонтакте

«В эти страны я ехал на автомобиле. Трудности возникли на границе Россия—Финляндия, пропускной пункт Вяртсиля со стороны РФ. При пересечении границы пограничница долго проверяла паспорт из-за того, что я бывал в Грузии за последние годы несколько раз, был и в Украине», — рассказал Евгений Малаховский.

«Потом она начала интересоваться, а с какими это целями я посещал Грузию и Украину? А дальше выдала примерно такое: «во избежание проблем на российской границе, вам нужно отказаться от посещения Грузии и Украины».

После этого мне сообщили, что моя машина «вызывает подозрения» и что она будет проверена. В результате я провел в боксе более двух часов, машину перерыли полностью, проверили все личные вещи, залезли даже в трусы и банковские карточки», — добавил Евгений.

Он утверждает, что российские пограничники произвели мелкую пакость — залили паспорт краской.

«Не хотите проблем — не ездите там»: Белорус путешествовал по Грузии и Украине, а потом возникли проблемы на российской границе

Пятна, как утверждает Евгений, появились после того, как российские пограничники вернули паспорт. «Беда небольшая, но такое впервые. Объяснили все «случайностью», — говорит он.

Примерно такая же история с проявлением повышенной бдительности произошла и на норвежско-российской границе.

«Допытывались, что я делал в Украине и Грузии, мои ответы сотрудник сразу же передавал по рации. И снова раздели до трусов», — резюмировал Евгений.

«Наша Нива» адресовала вопрос в пограничное управление ФСБ по Республике Карелия, где произошли эти ситуации.

«Это частные случаи в рамках проведения досмотра и паспортного контроля. Белорусы пересекают границу независимо от того, штампы каких стран стоят в паспорте. Главное — чтобы документы были в порядке, человек не был в розыске и не имел запрета на выезд», — пояснили там.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Читатель «НН» Евгений Малаховский рассказал сразу две почти однотипные истории, произошедшие с ним при пересечении российско-финской и норвежско-российской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Война “глядит” сквозь книжные страницы. Интервью с читателями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика