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На площади Свободы в Бресте прошли торжественные мероприятия
03.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
3 июля. День независимости Республики Беларусь. День памяти о тех, кто погиб за независимость родной страны и ее граждан.
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На площади Свободы в Бресте собрались жители города, представители городской и районных властей во главе с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком, ветераны, дипломаты, аккредитованные в Бресте, представители православной и католической церквей, общественных организаций.
Прохладное летнее утро. Солнце освещает профиль солдата на памятнике. Духовой оркестр и музыка военных лет. Склоненные головы людей. Цветы у памятника. Оружейный салют.
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3 июля. День независимости Республики Беларусь. День памяти о тех, кто погиб за независимость родной страны и ее граждан. На площади Свободы в Бресте собрались...
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