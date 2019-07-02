Источник материала: Виртуальный Брест

3 июля. День независимости Республики Беларусь. День памяти о тех, кто погиб за независимость родной страны и ее граждан.

Бресте прошли торжественные мероприятия" alt="На площади Свободы в Бресте прошли торжественные мероприятия">



На площади Свободы в Бресте собрались жители города, представители городской и районных властей во главе с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком, ветераны, дипломаты, аккредитованные в Бресте, представители православной и католической церквей, общественных организаций.









Прохладное летнее утро. Солнце освещает профиль солдата на памятнике. Духовой оркестр и музыка военных лет. Склоненные головы людей. Цветы у памятника. Оружейный салют.