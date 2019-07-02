Дизель-поезд Лунинец-Брест отменяется 4 июля

Источник материала: Виртуальный Брест

Сообщение между Лунинцем и Пинском останется действующим.





Фото из архива Медиа-Полесья

Изменение графика движения 4 июля связано с проведением ремонтных работ на участке железной дороги Лунинец-Брест, сообщили на ст.Лунинец.

В этот день назначается дизель-поезд №6754 Лунинец-Трудовая, отправлением из Лунинца в 6.18 и прибытием в 8.29. Обратно поезд отправится с Трудовой в 9.29 и прибудет в Лунинец в 12.03.

Также назначается дизель-поезд №6755 сообщением Лунинец-Пинск. Из Лунинца отправится в 9.50 и прибудет на конечную в 11.07. Обратно из Пинска в 12.25, в Лунинце в 13.53.