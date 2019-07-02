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Дизель-поезд Лунинец-Брест отменяется 4 июля
03.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сообщение между Лунинцем и Пинском останется действующим.
Фото из архива Медиа-Полесья
Изменение графика движения 4 июля связано с проведением ремонтных работ на участке железной дороги Лунинец-Брест, сообщили на ст.Лунинец.
В этот день назначается дизель-поезд №6754 Лунинец-Трудовая, отправлением из Лунинца в 6.18 и прибытием в 8.29. Обратно поезд отправится с Трудовой в 9.29 и прибудет в Лунинец в 12.03.
Также назначается дизель-поезд №6755 сообщением Лунинец-Пинск. Из Лунинца отправится в 9.50 и прибудет на конечную в 11.07. Обратно из Пинска в 12.25, в Лунинце в 13.53.
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Сообщение между Лунинцем и Пинском останется действующим. Фото из архива Медиа-Полесья Изменение графика движения 4 июля связано с проведением ремонтных...
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