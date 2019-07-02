Кобринский путепровод в Бресте открывают после реконструкции

Источник материала: Виртуальный Брест

Обновленный Кобринский путепровод в Бресте сегодня официально введут в эксплуатацию после реконструкции, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Открытие моста станет подарком брестчанам ко Дню Независимости. Реконструкция путепровода, который связывает центральную и восточную части города, велась в соответствии с планом мероприятий по подготовке к 1000-летию города. Предыдущий мост был построен в 60-е годы прошлого века, его пропускная способность и техническое состояние требовали совершенствования. Реконструкция объекта началась в сентябре 2017 года. Работы велись непрерывно, без выходных, при этом трафик не останавливался, лишь вводились ограничения движения транспорта. Новый мост стал на 800 м длиннее прежнего, в каждом направлении - по три полосы. В состав объекта также входит пешеходный тоннель, построены прилегающие транспортные развязки.

По традиции 3 июля в Бресте состоится возложения венков к главным символам мужества народа - Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и обелиску "Освобождение" на площади Свободы. В мероприятиях примут участие представители руководства области, города, дипломатических миссий, общественных организаций, религиозных конфессий. Днем в Ленинском и Московском районах пройдут народные гулянья. Вечером на площадке перед центральным входом в крепость состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов Брестской области. В 22.20 небо над крепостью озарит праздничный салют. Завершит празднование республиканская акция "Споем гимн вместе!".

Праздничные мероприятия в этот день пройдут во всех городах и районах Брестской области. К памятным местам будут возложены цветы, состоятся концерты, акции, спортивные мероприятия. Так, в Барановичах запланированы забеги в футболках с национальной символикой и для молодых пар, эстафета "Папа, мама, я - крепкая семья", пленэр учащихся Детской художественной школы. В Пинске пройдет арт-парад "Вышиванка", а в Пружанах - парад детских колясок "Коляска-вышиванка".

В Березе пройдет военный парад и театрализованное шествие. Митинг в Столине дополнят показ тематически оформленных машин с эпизодами Великой Отечественной войны, демонстрация новых образцов техники и ретромашин, презентация продукции предприятий города. В парке состоится праздник колокольного звона, выступит духовой оркестр и вокальная группа "Единство" Пинского погранотряда. Своим творчеством публику порадуют артисты из российского города-побратима Скопина. Вечером запланирован концерт белорусской певицы Влады и обладателя Гран-при фестиваля "Славянский базар-2016" Алексея Гросса.

Центральным событием праздника в Ляховичах станет чествование лауреатов премии "Человек года" и передовиков, чьи портреты занесены на районную Галерею славы. Состоится театрализованное представление рыцарских боев клубов военно-исторических реконструкций. В Дрогичине в течение дня можно бесплатно посетить музей имени Д.К Удовикова, пройдет выставка-ярмарка "Содействие здоровому образу жизни - 2019". В Жабинке с концертом выступит заслуженный коллектив Беларуси оркестр ГУВД Минского горисполкома, состоится кубок района по пляжному волейболу. В Малорите пройдет велопробег по местам боевой славы, районная спартакиада среди организаций и предприятий, завершит празднество фейерверк. А в Каменце в это время будут любоваться огненно-пиротехническим шоу.