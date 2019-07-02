ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобринский путепровод в Бресте открывают после реконструкции

03.07.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Обновленный Кобринский путепровод в Бресте сегодня официально введут в эксплуатацию после реконструкции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кобринский путепровод в Бресте открывают после реконструкции

Открытие моста станет подарком брестчанам ко Дню Независимости. Реконструкция путепровода, который связывает центральную и восточную части города, велась в соответствии с планом мероприятий по подготовке к 1000-летию города. Предыдущий мост был построен в 60-е годы прошлого века, его пропускная способность и техническое состояние требовали совершенствования. Реконструкция объекта началась в сентябре 2017 года. Работы велись непрерывно, без выходных, при этом трафик не останавливался, лишь вводились ограничения движения транспорта. Новый мост стал на 800 м длиннее прежнего, в каждом направлении - по три полосы. В состав объекта также входит пешеходный тоннель, построены прилегающие транспортные развязки.

По традиции 3 июля в Бресте состоится возложения венков к главным символам мужества народа - Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и обелиску "Освобождение" на площади Свободы. В мероприятиях примут участие представители руководства области, города, дипломатических миссий, общественных организаций, религиозных конфессий. Днем в Ленинском и Московском районах пройдут народные гулянья. Вечером на площадке перед центральным входом в крепость состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов Брестской области. В 22.20 небо над крепостью озарит праздничный салют. Завершит празднование республиканская акция "Споем гимн вместе!".

Праздничные мероприятия в этот день пройдут во всех городах и районах Брестской области. К памятным местам будут возложены цветы, состоятся концерты, акции, спортивные мероприятия. Так, в Барановичах запланированы забеги в футболках с национальной символикой и для молодых пар, эстафета "Папа, мама, я - крепкая семья", пленэр учащихся Детской художественной школы. В Пинске пройдет арт-парад "Вышиванка", а в Пружанах - парад детских колясок "Коляска-вышиванка".

В Березе пройдет военный парад и театрализованное шествие. Митинг в Столине дополнят показ тематически оформленных машин с эпизодами Великой Отечественной войны, демонстрация новых образцов техники и ретромашин, презентация продукции предприятий города. В парке состоится праздник колокольного звона, выступит духовой оркестр и вокальная группа "Единство" Пинского погранотряда. Своим творчеством публику порадуют артисты из российского города-побратима Скопина. Вечером запланирован концерт белорусской певицы Влады и обладателя Гран-при фестиваля "Славянский базар-2016" Алексея Гросса.

Центральным событием праздника в Ляховичах станет чествование лауреатов премии "Человек года" и передовиков, чьи портреты занесены на районную Галерею славы. Состоится театрализованное представление рыцарских боев клубов военно-исторических реконструкций. В Дрогичине в течение дня можно бесплатно посетить музей имени Д.К Удовикова, пройдет выставка-ярмарка "Содействие здоровому образу жизни - 2019". В Жабинке с концертом выступит заслуженный коллектив Беларуси оркестр ГУВД Минского горисполкома, состоится кубок района по пляжному волейболу. В Малорите пройдет велопробег по местам боевой славы, районная спартакиада среди организаций и предприятий, завершит празднество фейерверк. А в Каменце в это время будут любоваться огненно-пиротехническим шоу.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Обновленный Кобринский путепровод в Бресте сегодня официально введут в эксплуатацию после реконструкции, сообщает корреспондент БЕЛТА. Открытие моста станет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Война “глядит” сквозь книжные страницы. Интервью с читателями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские джинсовые куртки больших размеров в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика