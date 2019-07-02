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Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой: пассажиров эвакуировали через лобовое стекло
Источник материала: Tut.by
Рейсовый автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе Киев — Одесса. Об этом
Происшествие случилось, 2 июля, в 23.20, на мосту через Хаджибейский лиман. По предварительной информации, водитель КамАЗа не учел боковой интервал и совершил столкновение с попутным автобусам Neoplan, который следовал по маршруту Минск — Одесса.
В результате ДТП автобус оказался зажат между металлическим отбойником и бетономешалкой. Полицейские совместно с водителем приняли решение разбить лобовое стекло автобуса и эвакуировать людей.
В аварии никто не пострадал. За пассажирами прибыл другой автобус, который доставил их в Одессу.
На водителя бетономешалки составили административный протокол.
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В аварии никто не пострадал. За пассажирами прибыл другой автобус, который доставил их в Одессу.
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