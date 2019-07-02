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Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой: пассажиров эвакуировали через лобовое стекло

03.07.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рейсовый автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе Киев — Одесса. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.


Фото: dumskaya.net

Происшествие случилось, 2 июля, в 23.20, на мосту через Хаджибейский лиман. По предварительной информации, водитель КамАЗа не учел боковой интервал и совершил столкновение с попутным автобусам Neoplan, который следовал по маршруту Минск — Одесса.

В результате ДТП автобус оказался зажат между металлическим отбойником и бетономешалкой. Полицейские совместно с водителем приняли решение разбить лобовое стекло автобуса и эвакуировать людей.

В аварии никто не пострадал. За пассажирами прибыл другой автобус, который доставил их в Одессу.

На водителя бетономешалки составили административный протокол.

 
Теги: Минск
 
 
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В аварии никто не пострадал. За пассажирами прибыл другой автобус, который доставил их в Одессу.
 
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