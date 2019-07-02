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Вратарь Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»

03.07.2019 13:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вратарь Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Энрот провел в «Динамо» два предыдущих сезона. Оба раза он признавался болельщиками самым ценным игроком в динамовских рядах. В сумме на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8% бросков.

На финише предыдущей «регулярки» Энрот отправился в шведский «Эребру» с целью продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира, сообщили в ХК «Динамо».

Голкипер помог команде выйти в плей-офф SHL. За «Эребру» он провел 10 матчей, пропускал в среднем меньше двух шайб за игру (1,88) при проценте отраженных бросков 92,7. 

Вратарь Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»
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Теги: Минск
 
 
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Известный в Беларуси шведский вратарь Юнас Энрот заключил новый контракт с «зубрами».
 
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