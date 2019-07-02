Вратарь Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»

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Энрот провел в «Динамо» два предыдущих сезона. Оба раза он признавался болельщиками самым ценным игроком в динамовских рядах. В сумме на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8% бросков.

На финише предыдущей «регулярки» Энрот отправился в шведский «Эребру» с целью продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира, сообщили в ХК «Динамо».