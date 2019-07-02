Россельхознадзор не пустил в Россию более 20 тонн сыра из Беларуси с истекшем сроком годности

Источник материала: Интерфакс

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском ППУ "Красный Камень" более 20 тонн сыра, выработанного СОАО "Беловежские сыры", сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты обнаружили ряд нарушений. Так сопроводительных документах получателем продукции было указано смоленское юридическое лицо, а в качестве места разгрузки - Рязанская область.

"В ходе ветеринарного контроля инспекторы установили, что у сыра <. . . > с массовой долей жира 40% и датой выработки 20 января, срок годности истек еще 19 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняет пресс-служба, "сведения о данной товарной позиции отсутствовали в электронном ветеринарном сертификате <. . . >, оформленном белорусской государственной ветеринарной службой".