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Россельхознадзор не пустил в Россию более 20 тонн сыра из Беларуси с истекшем сроком годности

03.07.2019 13:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском ППУ "Красный Камень" более 20 тонн сыра, выработанного СОАО "Беловежские сыры", сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты обнаружили ряд нарушений. Так сопроводительных документах получателем продукции было указано смоленское юридическое лицо, а в качестве места разгрузки - Рязанская область.

"В ходе ветеринарного контроля инспекторы установили, что у сыра <. . . > с массовой долей жира 40% и датой выработки 20 января, срок годности истек еще 19 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняет пресс-служба, "сведения о данной товарной позиции отсутствовали в электронном ветеринарном сертификате <. . . >, оформленном белорусской государственной ветеринарной службой".

 
 
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском ППУ "Красный Камень" более 20 тонн сыра, выработанного СОАО...
 
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