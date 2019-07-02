|
Россельхознадзор не пустил в Россию более 20 тонн сыра из Беларуси с истекшем сроком годности
Источник материала: Интерфакс
Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском ППУ "Красный Камень" более 20 тонн сыра, выработанного СОАО "Беловежские сыры", сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что специалисты обнаружили ряд нарушений. Так сопроводительных документах получателем продукции было указано смоленское юридическое лицо, а в качестве места разгрузки - Рязанская область.
"В ходе ветеринарного контроля инспекторы установили, что у сыра <. . . > с массовой долей жира 40% и датой выработки 20 января, срок годности истек еще 19 июня", - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняет пресс-служба, "сведения о данной товарной позиции отсутствовали в электронном ветеринарном сертификате <. . . >, оформленном белорусской государственной ветеринарной службой".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском ППУ "Красный Камень" более 20 тонн сыра, выработанного СОАО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)