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Гостиницы Шанхая прекратили выдавать одноразовые туалетные принадлежности без запроса
Источник материала: Интерфакс
Гостиницы Шанхая прекратили предоставлять одноразовые туалетные принадлежности без запроса со стороны клиентов.
Нововведение нацелено на сокращение мусора и продвижение "зеленого" развития города, отмечает агентство "Синьхуа".
Во время пребывания в отеле гостям рекомендуется повторно использовать туалетные предметы, такие как зубные щетки, расчески, губки для ванн, бритвы, пилочки для ногтей и крем для обуви.
Данный шаг предусмотрен в регламенте по сортировке и утилизации мусора, вступившем в силу в Шанхае 1 июля. Согласно новым правилам, большая часть бытовых пластиковых отходов должна быть отсортирована и утилизирована, вместе с этим индивидуальных лиц и компании призывают к сокращению использования одноразовых пластиковых изделий.
"Шанхай лидирует в принятии таких мер по всей стране, - отметил генеральный директор пятизвездочного отеля Kunlun Jing An Герд Кнауст. - Гостиницы как окна города должны вносить свой вклад в сортировку и переработку мусора и призывать всех гостей мира вести экологический образ жизни".
По его словам, отель уже проинформировал своих потенциальных клиентов о нововведении.
По оценке ведущего китайского онлайн-турагентства Ctrip, в стране насчитывается 13-15 млн гостиничных номеров, при заполняемости даже 50% ежедневно используется не менее 6,5 млн одноразовых туалетных принадлежностей.
"Если бы отели всей страны последовали примеру шанхайских гостиниц, это имело бы огромное значение для сокращения количества отходов", - отмечает представитель Ctrip Ду Лянлян.
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Гостиницы Шанхая прекратили предоставлять одноразовые туалетные принадлежности без запроса со стороны клиентов. Нововведение нацелено на сокращение мусора и...
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