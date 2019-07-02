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Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение "Витебскэнерго"
Источник материала: Интерфакс
Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение РУП "Витебскэнерго", сообщили в республиканском унитарном предприятии электроэнергетики.
"30 июня закончился двухлетний гарантийный период с момента ввода Полоцкой ГЭС, в течение которого эксплуатацию станции по условию контракта обеспечивало ОАО "ВО "Технопромэкспорт"", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Торжественное подписание «Свидетельства об исполнении контракта» состоялось 2 июля. «В соответствии с подписанным документом подрядчик завершил исполнение всех своих обязательств по контракту. С этого момента Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение "Витебскэнерго", - проинформировали в РУП.
Там напомнили, что возведение стратегически важного для республики объекта началось в 2011 году. Тендер выиграло внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (Российская Федерация). В строительстве гидроэлектростанции помимо российской компании участвовали представители чешской компании Mavel, чье оборудование было установлено на ГЭС, более десятка белорусских субподрядных проектных, строительных организаций и поставщиков оборудования. Среди них РУП "Белнипиэнергопром", ОАО "Управление механизации-88", ОАО "Минскпромстрой", ОАО "Белэлектромонтажналадка", ОАО "Промтехмонтаж", ООО "Свидравина", ОАО "Нефтезаводмонтаж" (Новополоцк), НМУ "Трест Белсантехмонтаж №1" и другие предприятия Беларуси.
"Архитектурный проект гидроэлектростанции был разработан РУП "Белнипиэнергопром". Финансирование комплексного строительства гидроузла ГЭС, включая проектирование, строительство, поставку оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала, осуществлялось в рамках кредитного договора между Евразийским банком развития и РУП "Витебскэнерго", взятого под гарантии правительства Республики Беларусь, а также за счет собственных средств РУП "Витебскэнерго"", - отмечается в сообщении.
"Установленная электрическая мощность Полоцкой ГЭС – 21,66 МВт. Такой она может быть в условиях "большой воды". Мощности станции достаточно для того, чтобы полностью обеспечить электроэнергией потребителей Россонского, Ушачского, Лепельского и Чашникского районов», - отметили в "Витенбскэнерго".
Там также сообщили, что за все время работы Полоцкая ГЭС выработала более 230 млн килловат-часов электроэнергии.
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Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение РУП "Витебскэнерго", сообщили в республиканском унитарном предприятии электроэнергетики. "30 июня закончился двухлетний...
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