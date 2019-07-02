ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение "Витебскэнерго"

03.07.2019 11:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение РУП "Витебскэнерго", сообщили в республиканском унитарном предприятии электроэнергетики.

"30 июня закончился двухлетний гарантийный период с момента ввода Полоцкой ГЭС, в течение которого эксплуатацию станции по условию контракта обеспечивало ОАО "ВО "Технопромэкспорт"", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Торжественное подписание «Свидетельства об исполнении контракта» состоялось 2 июля. «В соответствии с подписанным документом подрядчик завершил исполнение всех своих обязательств по контракту. С этого момента Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение "Витебскэнерго", - проинформировали в РУП.

Там напомнили, что возведение стратегически важного для республики объекта началось в 2011 году. Тендер выиграло внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (Российская Федерация). В строительстве гидроэлектростанции помимо российской компании участвовали представители чешской компании Mavel, чье оборудование было установлено на ГЭС, более десятка белорусских субподрядных проектных, строительных организаций и поставщиков оборудования. Среди них РУП "Белнипиэнергопром", ОАО "Управление механизации-88", ОАО "Минскпромстрой", ОАО "Белэлектромонтажналадка", ОАО "Промтехмонтаж", ООО "Свидравина", ОАО "Нефтезаводмонтаж" (Новополоцк), НМУ "Трест Белсантехмонтаж №1" и другие предприятия Беларуси.

Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение "Витебскэнерго"

"Архитектурный проект гидроэлектростанции был разработан РУП "Белнипиэнергопром". Финансирование комплексного строительства гидроузла ГЭС, включая проектирование, строительство, поставку оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала, осуществлялось в рамках кредитного договора между Евразийским банком развития и РУП "Витебскэнерго", взятого под гарантии правительства Республики Беларусь, а также за счет собственных средств РУП "Витебскэнерго"", - отмечается в сообщении.
"Основное гидросиловое оборудование для Полоцкой ГЭС: пять гидротурбин с генераторами, вспомогательным оборудованием и системой управления, - поставила чешская фирма Mavel. Являясь ведущей мировой производственной и инжиниринговой компанией, которая специализируется на гидротурбинах и сопутствующем оборудовании и технологиях для гидроэлектростанций, Mavel известна далеко за пределами республики Беларусь в ведущих странах мира. Поставщиком гидромеханического оборудования выступила ООО "ПромГидроЭнергоМаш" (Российская Федерация)", - рассказали в РУП.

"Установленная электрическая мощность Полоцкой ГЭС – 21,66 МВт. Такой она может быть в условиях "большой воды". Мощности станции достаточно для того, чтобы полностью обеспечить электроэнергией потребителей Россонского, Ушачского, Лепельского и Чашникского районов», - отметили в "Витенбскэнерго". 

Там также сообщили, что за все время работы Полоцкая ГЭС выработала более 230 млн килловат-часов электроэнергии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение РУП "Витебскэнерго", сообщили в республиканском унитарном предприятии электроэнергетики. "30 июня закончился двухлетний...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 83-ей годовщиной Дня образования Госавтоинспекции!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика