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Белорусский автобус с пассажирами попал в ДТП под Одессой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой.
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Автобус зажало между грузовиком и металлическим отбойником. Эвакуация людей проводилась через лобовое стекло автобуса. За пассажирами прибыл другой автобус для продолжения рейса.
Никто не пострадал. По факту ДТП составлен административный протокол.
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Новости Беларуси. Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой. По информации Патрульной полиции, происшествие случилось ночью 2 июля. Установлено, что водитель...
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