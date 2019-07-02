ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы 

03.07.2019 13:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости отмечают в Беларуси. Одним из важнейших событий этих дней стала общенародная акция «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К эстафете масштабного проекта, старт которому дали юные белорусы, подключаются все больше людей. Всю эту неделю молодежь, общественность, политики и спортсмены несут цветы к подножию монументов и вспоминают тех, кто как мог приближал победный май 1945-го. Ни один военный мемориал не остался забытым.

«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы 

«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы 

Особенно много цветов – у подножия обелиска на площади Победы в Минске. Накануне вечером его украсил еще один букет красных роз, который вместе со своей семьей принесла глава Администрации Президента. Рядом с Натальей Кочановой – ее внуки. И, как подчеркнула Наталья Ивановна, значение этой акции сложно переоценить, особенно для молодого поколения, которое должно знать истинную правду о тех событиях.

«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы 

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Конечно, мы должны помнить, мы должны чтить. Я рада тому, что, например, сегодня со мной пришли мои внуки. Мне хочется им всякий раз рассказать, чтобы они ценили и понимали то, чему мы должны быть благодарны вообще в этой жизни.

Когда молодежь, молодые ребята, девушки, юноши это чувствуют, это понимают, это очень важно.

Эта память останется с нами навсегда в наших сердцах, наших душах, и она передастся новому молодому поколению. И это мы сегодня видим, потому что эта инициатива – прийти на места захоронения – исходит от нашей молодежи. Это замечательно, это будущее наше.

«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы 

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День Независимости отмечают в Беларуси. Одним из важнейших событий этих дней стала общенародная акция «Беларусь помнит. Помним каждого»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кобринский путепровод в Бресте открывают после реконструкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика