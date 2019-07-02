«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

Источник материала: СТВ

В мае на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились соседи жильцов зловонного дома на Розы Люксембург. Людей атаковали полчища крыс!





В ЖЭУ поклялись – утилизируют крысиную армию в считаные часы.





Ровно через неделю журналисты снова наведались в подвал. Трупы крыс лежали на тех же местах и продолжали разлагаться.

«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки

Третий контрольный заход через месяц – съёмочная группа нашей программы снова вступает на тропу войны с крысами. В знакомом подвале не изменилось ровным счётом ничего! Корреспонденты СТВ забеспокоились и собственном здоровье.

Корреспондент СТВ:

А тебя покусали блохи?

Оператор СТВ:

Я пока не чувствую в работе.





На крики испуганных телевизионщиков тут же сбежались местные жители. Они подтвердили горькую догадку: после выхода сюжета в эфир в их жизни ничего не поменялось.





Сергей Трофимов:

Видно, их траванули там, но всё равно тушки валяются в подвале. Запах страшный! Не только крысы, там и коты – развелось столько! И блох! Не опрыскав предварительно репеллентом себе ноги, в подвал ходить страшно!



