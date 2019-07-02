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«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург
Источник материала: СТВ
В мае на «горячую» линию программы
В ЖЭУ поклялись – утилизируют крысиную армию в считаные часы.
Ровно через неделю журналисты снова наведались в подвал. Трупы крыс лежали на тех же местах и продолжали разлагаться.
Корреспондент СТВ:
Оператор СТВ:
Сергей Трофимов:
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«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург
В мае на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились соседи жильцов зловонного дома на Розы Люксембург. Людей атаковали полчища крыс! В ЖЭУ...
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