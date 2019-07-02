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«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

03.07.2019 13:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В мае на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились соседи жильцов зловонного дома на Розы Люксембург. Людей атаковали полчища крыс!

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

В ЖЭУ поклялись – утилизируют крысиную армию в считаные часы. 

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

Ровно через неделю журналисты снова наведались в подвал. Трупы крыс лежали на тех же местах и продолжали разлагаться. 

«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки

Третий контрольный заход через месяц – съёмочная группа нашей программы снова вступает на тропу войны с крысами. В знакомом подвале не изменилось ровным счётом ничего! Корреспонденты СТВ забеспокоились и собственном здоровье.

Корреспондент СТВ:
А тебя покусали блохи?

Оператор СТВ:
Я пока не чувствую в работе.

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

На крики испуганных телевизионщиков тут же сбежались местные жители. Они подтвердили горькую догадку: после выхода сюжета в эфир в их жизни ничего не поменялось.

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

Сергей Трофимов:
Видно, их траванули там, но всё равно тушки валяются в подвале. Запах страшный! Не только крысы, там и коты – развелось столько! И блох! Не опрыскав предварительно репеллентом себе ноги, в подвал ходить страшно!

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

Закончится ли война жильцов против грызунов и когда проснутся коммунальщики – узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий!

Люди в материале: Максим Сахаров, Сергей Трофимов
 
 
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В мае на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились соседи жильцов зловонного дома на Розы Люксембург. Людей атаковали полчища крыс! В ЖЭУ...
 
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