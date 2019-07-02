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«В подвале ужас ужасный происходил» Чем закончилась история о затопленном отходами канализации доме?
Источник материала: СТВ
Два месяца назад жители одного из домов на улице Розы Люксембург обратились в редакцию программы
Когда уровень зловонной жижи достиг критической отметки, люди оборвали телефон коммунальщикам! Но на выручку тогда им никто не пришёл. В интервью нашей программе сотрудники ЖЭУ практически расписались в собственном бессилии.
Жительница дома по улице Розы Люксембург:
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«В подвале ужас ужасный происходил» Чем закончилась история о затопленном отходами канализации доме?
Два месяца назад жители одного из домов на улице Розы Люксембург обратились в редакцию программы «Добро пожаловаться» с мольбой о помощи. Невыносимая вонь,...
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