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Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. Масштабно праздник готовятся отметить и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты подготовили обзор самых ярких событий.
Григорий Азаренок, СТВ:
Для детей устроят квест «Дорогами освобождения». Ребята попробуют себя в роли снайперов, шифровальщиков, военврачей.
В Узде представители всех конфессий совершат молебен за Беларусь. В Пуховичах – районный чемпионат по футболу. В Дзержинском районе пройдет показ мод с экологическим уклоном. В Крупках пройдет дефиле ансамбля пограничной службы.
Основные события праздника в Витебске, конечно, развернутся на площади Победы, самой большой в Беларуси. Здесь горожанам обещают зрелищное шествие военнослужащих Витебского гарнизона. А замкнет парад техника.
Анастасия Аласания, СТВ:
После официальной части праздника для любителей предусмотрены спортивные состязания. Изюминкой праздника станет шоу духовых оркестров.
В Гомеле одним из главных мероприятий станет открытие памятника героям Второй мировой – гомельчанам братьям Лизюковым. Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них – командир пятой танковой армии Александр Лизюков и полковник-артиллерист Петр Лизюков – были удостоены звания Героя Советского Союза.
Александр Добриян, СТВ:
Праздничные мероприятия в Могилеве начались с митинга на Буйничском поле. Сюда приехали жители всех уголков области, чтобы почтить ветеранов Великой Отечественной.
Ирина Недобоева, СТВ:
В 20 часов на площади Славы начнется масштабный праздничный концерт. Гимн сегодня вместе с могилевчанами споют звезды белорусской эстрады.
Петр Бутрим, СТВ:
Затем – долгожданное открытие Кобринского моста. Реконструкция важнейшего для города путепровода продолжалась два года. Дорогу расширили, сделали удобными съезды, а также велодорожки.
Днем зазвучит главная пешеходная улица города. А хедлайнером праздника в Бресте станет участник Евровидения – группа Uzari.
Танки в городе! Именно с демонстрации мощи белорусской армии в Гродно наступает утро Дня Независимости. Парад военной техники продолжит плац-концерт роты почетного караула и дефиле военного оркестра.
Галина Буро, СТВ:
Финальный аккорд праздника прозвучит на Кургане Славы залпами салюта. И гродненцы со всей страной споют Гимн вместе.
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Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. Масштабно праздник готовятся отметить и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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