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Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы

03.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы

С благодарностью за воинский подвиг жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятному знаку воинских частей, освобождавших Дубровенский район, к памятным плитам братского захоронения И памятнику Анны Никандровой.


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы

"Дубровно,


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы

 


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы


Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы

 
 
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С благодарностью за воинский подвиг жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятному знаку воинских частей, освобождавших Дубровенский район,
 
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