С благодарностью за воинский подвиг жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятному знаку воинских частей, освобождавших Дубровенский район, к памятным плитам братского захоронения И памятнику Анны Никандровой.
|
Жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятника боевой славы
03.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)
Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С благодарностью за воинский подвиг жители Дубровенщины и гости района возложили цветы к памятному знаку воинских частей, освобождавших Дубровенский район,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)