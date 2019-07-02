Дубровенщина празднует День Независимости Республики Беларусь

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас
с Днем Независимости Республики Беларусь!
3 июля — великая историческая дата для всего нашего народа. В этот день мы отмечаем 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Независимость современной Беларуси — это итог той героической Победы и трудового подвига наших предков. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины.
Тяжелые последствия войны и гитлеровской оккупации ликвидированы поистине титаническим трудом всего белорусского народа.
Мы в вечном долгу перед теми, кто на своих плечах вынес, выстрадал Великую Победу, кто поднял из руин города. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму мы получили право жить под мирным небом, в свободной и независимой стране.
Для белорусов День Независимости является днем рождения прекрасной и процветающей страны. Созидательный, ежедневный труд каждого из нас должен способствовать дальнейшему ее благополучию и социально-экономическому развитию. И сегодня, когда перед нашим обществом, перед страной стоят новые задачи, залогом их осуществления является наше единство.
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш вклад в развитие Дубровенского района, пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, большого личного счастья, новых идей и начинаний! Пусть в ваших домах царят мир и согласие! С праздником!
РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.