Дубровенщина празднует День Независимости Республики Беларусь

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас

с Днем Независимости Республики Беларусь!

3 июля — великая историческая дата для всего нашего народа. В этот день мы отмечаем 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Независимость современной Беларуси — это итог той героической Победы и трудового подвига наших предков. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины.

Тяжелые последствия войны и гитлеровской оккупации ликвидированы поистине титаническим трудом всего белорусского народа.

Мы в вечном долгу перед теми, кто на своих плечах вынес, выстрадал Великую Победу, кто поднял из руин города. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму мы получили право жить под мирным небом, в свободной и независимой стране.

Для белорусов День Независимости является днем рождения прекрасной и процветающей страны. Созидательный, ежедневный труд каждого из нас должен способствовать дальнейшему ее благополучию и социально-экономическому развитию. И сегодня, когда перед нашим обществом, перед страной стоят новые задачи, залогом их осуществления является наше единство.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш вклад в развитие Дубровенского района, пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, большого личного счастья, новых идей и начинаний! Пусть в ваших домах царят мир и согласие! С праздником!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.