ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно

Торжественные мероприятия, приуроченные празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, продолжились парадом техники и войск Гродненского гарнизона, который традиционно прошел у мемориального комплекса Курган Славы. Тысячи горожан и гостей города собрались здесь, чтобы принять участие в празднике и увидеть зрелищное действо.
 
Поприветствовал и поздравил личный состав гарнизона с Днем Независимости и 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин.
 
Открыли парад офицеры управления Западного оперативного командования – преемники славных боевых традиций воинов-фронтовиков 28-й общевойсковой армии, которая в годы войны прошла славный боевой путь от Астрахани до Берлина. За ними, чеканя шаг, единым строем проследовали парадные расчеты личного состава 6-й гвардейской Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого отдельной механизированной бригады. Перед зрителями прошел личный состав прославленного 74-го отдельного Берлинского Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи. Полк был сформирован в 1942 году и прошел с боями через Украину и Беларусь, участвовал в разгроме фашистских войск в Праге и Берлине. 
 
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
 
Под звуки сводного оркестра Гродненского гарнизона торжественным маршем проследовали парадные расчеты 557-й инженерной бригады, офицеров Гродненского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Зрители овациями приветствовали пограничников Гродненской пограничной группы. Именно бойцы этого соединения приняли удар гитлеровцев в первые дни войны. Сегодня личный состав группы выполняет сложные и ответственные задачи по охране рубежей нашей Родины. 
 
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
 
В этом году на параде было представлено много образцов современной военной техники, значительная часть которой выпускается на предприятиях отечественного оборонного комплекса, это стало результатом военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами. 
 
Парадные расчеты механизированной колонны возглавили бронеавтомобили «Дракон», незаменимые во время проведения боевых действий в непроходимой местности. Кстати, эта техника – результат сотрудничества двух дружественных стран – Беларуси и Китая. 
 
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
 
В колонне прошли и танки Т-72Б, расчеты основной боевой машины сухопутных войск, состоящей на вооружении в белорусской армии, – БМП-2, командно-штабные машины, предназначенные для управления огнем артиллерийских подразделений, самоходные гаубицы 2С1, или «Гвоздика». Зрители увидели боевую машину зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», а также преемника прославленной в годы войны «Катюши» – реактивную систему залпового огня БМ-21, известную как «Град». 
 
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
 
Отечественный автопром представила техника Минского автомобильного завода – автомобили повышенной проходимости – МАЗ 531605 и МАЗ 631705. Механизированную колонну замыкала гордость белорусской системы ПВО – зенитно-ракетный комплекс С300, предназначенный для обороны крупных промышленных и административных объектов и способный вести борьбу с любыми воздушными целями на дальности до 100 километров. 
 
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
 
Зрелищным элементом военного парада стал плац-концерт взвода почетного караула военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Поддержало праздничное настроение выступление сводного оркестра Гродненского гарнизона в составе оркестров 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады и войсковой части 5522 внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно
#день независимости
Екатерина ВЕСЕЛУХА
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественные мероприятия, приуроченные празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, продолжились парадом техники и войск Гродненского гарнизона,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика