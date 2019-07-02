Преемники «Катюши», «Гвоздика» и «Град». Как проходил праздничный парад в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Торжественные мероприятия, приуроченные празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, продолжились парадом техники и войск Гродненского гарнизона, который традиционно прошел у мемориального комплекса Курган Славы. Тысячи горожан и гостей города собрались здесь, чтобы принять участие в празднике и увидеть зрелищное действо.

Поприветствовал и поздравил личный состав гарнизона с Днем Независимости и 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин.

Открыли парад офицеры управления Западного оперативного командования – преемники славных боевых традиций воинов-фронтовиков 28-й общевойсковой армии, которая в годы войны прошла славный боевой путь от Астрахани до Берлина. За ними, чеканя шаг, единым строем проследовали парадные расчеты личного состава 6-й гвардейской Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого отдельной механизированной бригады. Перед зрителями прошел личный состав прославленного 74-го отдельного Берлинского Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи. Полк был сформирован в 1942 году и прошел с боями через Украину и Беларусь, участвовал в разгроме фашистских войск в Праге и Берлине.







Под звуки сводного оркестра Гродненского гарнизона торжественным маршем проследовали парадные расчеты 557-й инженерной бригады, офицеров Гродненского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Зрители овациями приветствовали пограничников Гродненской пограничной группы. Именно бойцы этого соединения приняли удар гитлеровцев в первые дни войны. Сегодня личный состав группы выполняет сложные и ответственные задачи по охране рубежей нашей Родины.





В этом году на параде было представлено много образцов современной военной техники, значительная часть которой выпускается на предприятиях отечественного оборонного комплекса, это стало результатом военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Парадные расчеты механизированной колонны возглавили бронеавтомобили «Дракон», незаменимые во время проведения боевых действий в непроходимой местности. Кстати, эта техника – результат сотрудничества двух дружественных стран – Беларуси и Китая.





В колонне прошли и танки Т-72Б, расчеты основной боевой машины сухопутных войск, состоящей на вооружении в белорусской армии, – БМП-2, командно-штабные машины, предназначенные для управления огнем артиллерийских подразделений, самоходные гаубицы 2С1, или «Гвоздика». Зрители увидели боевую машину зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», а также преемника прославленной в годы войны «Катюши» – реактивную систему залпового огня БМ-21, известную как «Град».









Отечественный автопром представила техника Минского автомобильного завода – автомобили повышенной проходимости – МАЗ 531605 и МАЗ 631705. Механизированную колонну замыкала гордость белорусской системы ПВО – зенитно-ракетный комплекс С300, предназначенный для обороны крупных промышленных и административных объектов и способный вести борьбу с любыми воздушными целями на дальности до 100 километров.







Зрелищным элементом военного парада стал плац-концерт взвода почетного караула военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Поддержало праздничное настроение выступление сводного оркестра Гродненского гарнизона в составе оркестров 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады и войсковой части 5522 внутренних войск МВД Республики Беларусь.







Екатерина ВЕСЕЛУХА

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/