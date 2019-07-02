Торжественный митинг. Возложение цветов и венков к памятнику погибшим воинам. Шествие «Беларусь помнит». Вороновщина празднует День Независимости

Источник материала: Вороновская газета





Дань уважения тем, кто освободил родную страну от немецко-фашистских захватчиков воздали жители Вороновщины на торжественном митинге у памятника погибшим воинам и партизанам. Почтить память освободителей и сказать спасибо тем, кто поднял Родину из руин, у знакового места собрались представители власти, ветераны войны и труда, воины-интернационалисты, узники концлагерей, представители трудовых коллективов, дети, молодежь и почетные гости из России и Литвы.



































Литературно-художественная постановка, предварявшая торжественное открытие митинга, погрузила участников в задумчивую тишину. В образах-символах звучал наказ: пронести через века благодарную память о тех, кто завоевал для нас мир, передать поколениям главные ценности — любовь к своей земле, гордость за страну, желание трудиться для ее процветания.

С главным праздником всех белорусов — Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — собравшихся поздравила председатель Вороновского районного Совета депутатов Елена Ганевич. Особые слова признательности и благодарности она адресовала ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам различных сфер, создающих благополучие нашего района.



















— Нелегкая судьба выпала на долю белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Погиб почти каждый третий житель Беларуси, — обозначила в своем выступлении заместитель председателя районного совета ветеранов Зоя Стефанович. — С глубокой болью и благодарностью преклоняем головы перед памятью защитников и освободителей страны, скорбим о погибших мирных граждан. И не забываем, какой ценой досталась победа над врагом. От имени старшего поколения поздравляю ветеранов, представителей трудовых коллективов, молодежь с этим великим праздником. Пусть ваша жизнь строится под мирным небом, в домах царят согласие и взаимопонимание.

Призыв к молодым людям беречь мир, крепить родную Беларусь прозвучал в выступлении активиста БРСМ Эдуарда Бутрима.















































































































Более сотни школьников стали участниками патриотической акции «Беларусь помнит». Они пронесли портреты воевавших родственников и земляков по центральной улице райцентра. К колонне памяти присоединились взрослые и дети





















Арсений Шибутович из Вороновской школы не впервые участвует в данной акции, но в этом году он впервые пронесет портрет своего близкого родственника. Волнуясь, прижимая к себе рамку с фото, школьник рассказал, что гордится своим прадедом-ветераном — Иваном Мартыновичем Шибутовичем. Он ушел на войну в 22 года, был стрелком, воевал в составе артиллерийского зенитного батальона. У прадеда есть боевые награды, среди которых орден Отечественной войны I степени.

























































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и Сергея ГРИЧИКА.