Вахта памяти и праздничные гулянья: как в Беларуси отмечают День Независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Независимости отмечают в Беларуси. Именно 3 июля 75 лет назад из Минска выбили нацистов. День Освобождения особый для каждого беларуса. В 1996 году даже проводили республиканский референдум, по результатам которого и решили каждое 3 июля праздновать День Независимости. С тех пор это главный государственный праздник страны. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова рассказала о том, как отмечают праздник.

Сейчас в Минске идет настоящий ливень, но даже он не в силах испортить праздничного настроения. Ведь страна отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Эта дата неразрывна для Беларуси связана с данью памяти о солдатах-освободителях, о тех, кто подарил мирное небо.

С самого утра на Площадь Победы несут цветы, а на вахту памяти возле Вечного огня заступают школьники. Сегодня это караульные из 12 городов Беларуси и России. Так называемый пост №1 появился в Минске 35 лет назад. В его рядах только лучшие школьники. Они проходят двухмесячную подготовку, учатся ходить мемориальным шагом – это когда нога заносится под углом 45 градусов.

«Я горжусь тем, что сегодня я заступаю на вахту памяти, стою на посту №1. Как никак, сегодня 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Меня переполняет гордость за свою страну в такой момент», – сказала караульный почетного караула поста №1 Елена Казак.

День Независимости в Беларуси традиционно выходной. Праздничные гулянья развернутся во всех уголках страны. Только в Минске свою работу начинает около сотни площадок. Можно посмотреть концерты, послушать музыку, потанцевать, организована и праздничная торговля. Минчане в приподнятом, хорошем настроении, они поздравляют друг друга с Днем Независимости.

«Я желаю самого наилучшего нашему народу, нашей Беларуси – красавице процветающей. И всей молодежи, чтобы берегли мир», – сказал узник концлагеря Николай Захарченко.

«Сегодня прекрасное солнечное настроение. Желаем Беларуси процветать, дальше развиваться. Чтобы наша страна для будущего была открыта и наши дети росли в этой прекрасной, чудесной стране», – пожелала минчанка.

«Настроение супер, праздничное. Мы уже успели с утра пробежать соревнования, ребята. Зарядились такой положительной энергией. Белорусам желаем мира в каждом доме, голубого неба, счастья, радости, любви. Всего-всего самого наилучшего», – признался горожанин.

Самое интересное впереди. Кульминацией Дня Независимости станет парад. Он впервые за долгое время пройдет вечером. Начало в 21:00. Грандиозное действие откроет авиация, затем настанет черед пеших расчетов и техники. В параде в этом году участвуют почти 4 тысячи человек и около 300 единиц техники. Шествие завершится масштабной акцией: вся страна в унисон споет гимн Беларуси. Ну, а позже небо над Минском озарит праздничный салют, его дадут сразу из шести точек.

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости и выразил уверенность, что два государства будут и впредь развивать конструктивное двустороннее сотрудничество.