СМОЛЕВИЧИ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоялось на центральной площади города Смолевичи.













На главном празднике страны собрались жители города и района, руководители силовых ведомств, предприятий и организаций, представители трудовых коллективов, ветеранских и общественных организаций. На мероприятии присутствовали и почетные гости – председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор ОАО «Озерицкий-Агро» Нина Викентьевна Железнова, председатель Смолевичского райисполкома Михаил Гаврилович Загорцев, председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, Олимпийская чемпионка, почетный гражданин г. Смолевичи Антонина Владимировна Кошель, председатель Смолевичского районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина и другие.













С поздравлениями выступили Марина Михайловна Клюева, Анна Ивановна Чечеткина и заместитель военного комиссара Смолевичского района и г. Жодино подполковник Юрий Михайлович Шерстень.













Затем состоялась яркая концертная программа «Мы помним, мы гордимся!».

Сегодня одним из знаковых событий в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков с целью увековечения памяти уроженцев Смолевичского района, была открыта аллея героев.





Подробнее о мероприятии читайте в следующем номере «КС».