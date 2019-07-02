«Случаев кидалова было невероятное количество». Истории людей, бросивших офис и ушедших на фриланс

Источник материала: Tut.by

Наверняка почти каждый хоть раз в жизни думал о том, чтобы бросить работу в офисе и уйти во фриланс. А что? Сиди себе дома на диване, попивая кофеек, и работай, когда хочется. Но так ли это на самом деле просто? Мы пригласили в студию людей, работающих на фрилансе (кто-то почти 20 лет!) и спросили у них, где искать клиентов, как платить налоги и как жить без отпускных и больничных (а иногда и без денег).