Беларусь поднялась на девять позиций в рейтинге стран по скорости интернета

Источник материала: Tut.by

Исследование, проведенное компанией Cable.co.uk, определило страны с самыми высокими и самыми низкими скоростями широкополосного фиксированного интернета. Беларусь поднялась на девять пунктов, расположившись на 57-м месте. Об этом пишет TVnews.by.





В основе исследования лежат данные, собранные M-Lab — открытым проектом, в котором участвуют организации гражданского сектора, образовательные организации и частные компании. Две организации отслеживали показатели скорости широкополосного интернета в 207 странах и территориях на протяжении нескольких 12-месячных периодов, что позволило им определить общую среднюю скорость для всего мира.

Среднемировая скорость интернета, зафиксированная по результатам замеров, проведенных с мая 2017-го по май 2018-го, составила 9.1 Мбит/сек, что на 23% выше показателя, установленного в результате замеров, проведенных с 2016 по 2017 годы. Замеры, проводившиеся с 2018 по 2019 годы, указывают на то, что, несмотря на некоторое замедление роста, он все же заметен; в этом году средняя скорость интернета в мире составляет 11,03 Мбит/сек., что более чем на 20% выше показателей предыдущего года.

Страной с самыми высокими скоростями в широкополосных сетях был назван Тайвань. Чтобы загрузить из Сети фильм весом 5 Гб, на Тайване потребуется не более восьми минут.

На втором месте Сингапур (скорость на уровен более 70 Мбит/сек.), за ним идет остров Джерси, ставший первой территорией в мире, где каждому пользователю была обеспечена возможность доступа к «чистой оптике» (FTTP).

Остальные страны, попавшие в первую десятку, представляют Западную Европу — за исключением Японии, разместившейся на 7-м месте. Швеция, Дания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария лидируют по скорости широкополосного интернета в Европе — средняя скорость загрузки данных в этих странах варьируется от 55,18 Мбит/сек. в Швеции до 38,85 Мбит/сек. в Швейцарии. Китай, несмотря на хорошо разрекламированный рост скорости интернета, занимает лишь 152-е место — со средним показателем скорости 2,69 Мбит/сек., а Индия разместилась на 75-м месте, показав скорость 8,66 Мбит/сек. Среди прочих стран Европы Испания находится на 14-м месте в рейтинге, Италия — на 48-м, а Польша — на 29-м.

Беларусь поднялась в рейтинге на 9 позиций — с 66-го места, занимаемого в прошлом году, на 57-е. По данным аналитической фирмы, средняя скорость загрузки данных здесь составляет 13,19 Мбит/сек. А время, затрачиваемое на загрузку 5 ГБ, равно 0:51:45.