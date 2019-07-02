За первую половину 2019 года Беларусь продала облигаций более чем на полмиллиарда долларов

Источник материала: Ежедневник





За первое полугодие 2019 года Беларусь реализовала на внутреннем рынке государственных долгосрочных облигаций более чем на полмиллиарда долларов в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, с 1 января по 30 июня 2019 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 439,1 млн долларов США и 79 млн евро. При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 79,1 млн. долларов и 29 млн евро.