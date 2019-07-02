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Фоторепортаж: День Независимости в Каменце
03.07.2019 14:14 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
3 июля страна празднует День Независимости и 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Каменце тоже прошли мероприятия, приуроченные к главному государственному празднику страны.
Фото Анастасии НАРЕЙКО и Наталии КОВПАНЬКО.
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3 июля страна празднует День Независимости и 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Сообщение Фоторепортаж: День Независимости в...
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