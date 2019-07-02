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Где и во сколько смотреть салют сегодня в Минске
Источник материала: Партизан
В честь так называемого "дня независимости" в Минске запланированы масштабные гуляния в центре и всех районах, а кульминацией станет зрелищный фейерверк.
Салют прогремит с шести огневых позиций. Первая разместится прямо за обелиском "Минск - город-герой". Вторая будет расположена на территории бывшего аэропорта Минск-1.
Третья точка появится в военном городке в микрорайоне Уручье, четвертая – на пустыре Чижовского кладбища, а еще две организуют неподалеку от населенных пунктов Новинки и Зацень.
Обратите внимание: салют начнется раньше обычного - в 22:20. Известно также, что время салюта в областных центрах в этом году не изменится: как и всегда, он прогремит в одиннадцать часов вечера.
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В честь так называемого "дня независимости" в Минске запланированы масштабные гуляния в центре и всех районах, а кульминацией станет зрелищный фейерверк.
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