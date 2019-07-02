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РИКЗ ответил на претензии к новой системе подсчета баллов на ЦТ

03.07.2019 13:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республиканский институт контроля знаний считает новую систему подсчета баллов на централизованном тестировании, которая начала применяться в 2019 году, успешной и адекватно оценивающей реальный уровень знаний учеников, а не их место в рейтинге.

Об этом накануне в пресс-центре БелТА рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк. По его словам, новая система существенно не повлияет на зачисление абитуриентов в университеты, а в следующем году планируется повысить пороговые значения баллов.

В последние дни многие беларусы, проходившие ЦТ, пожаловались на результаты. В соцсетях было много сообщений о том, что можно набрать неплохой результат выше порогового значения, выбирая ответы случайным образом. 

Например, руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский из Минска сдал методом тыка (рисуя в бланке лесенки и волны из ответов) четыре теста для эксперимента. По математике он получил 49 баллов, по русскому языку — 25, по китайскому, которого совершенно не знает, — 34.


Историк, преподаватель БГУ Светлана Луговцова ради интереса сдала тест по биологии, которую, по ее словам, совершенно не знает. Отвечала тоже случайным образом. Результат — 44 балла.


Напомним, в этом году пороговые баллы ЦТ, с которыми можно подавать документы в вузы, варьируются от 9 до 24 в зависимости от предмета. Со случайным результатом в 25 баллов по русскому языку вполне можно поступить на филологический факультет.

Накануне РИКЗ ответил на эти замечания. По словам директора института, новая методика подсчета баллов оценивает абитуриента не в зависимости от его рейтинга среди всех сдававших тест, а исключительно по его уровню знаний, поэтому балл по тесту более-менее совпадает со школьной оценкой ученика по предмету. Такая методика, по словам Юрия Миксюка, общепринята и соответствует мировым стандартам.

В РИКЗ отметили, что в этом году после ЦТ гораздо меньше обращений от абитуриентов с претензиями к результатам, т.е. система более понятна и корректна, чем старая.

Он объяснил, что новая шкала распределения баллов на уровне нижних и более высоких оценок нелинейная.

«Можно это трактовать с точки зрения спорта. Последние метры, если мы финишируем, самые дорогие, и тот, кто приходит, получает многие бонусы. Логично, что чем больше сложных заданий решает абитуриент, тем больше баллов он набирает», — говорит директор РИКЗ.

По его словам, предположение о том, что с новой методикой баллы у слабых учеников станут выше, а у сильных не изменятся, из-за этого среди отличников повысится конкуренция, ошибочно.

Миксюк объяснил, что абитуриенты с более слабыми знаниями действительно будут чаще получать баллы около среднего (смысл в приближении к школьным оценкам: 5 баллов в школе — довольно низкая оценка, а результат теста 50 баллов в прошлые годы считался довольно успешным, теперь такой разницы не будет — прим.ред.).


Однако что касается сильных абитуриентов, они будут по-прежнему получать такие же высокие баллы на тестах.

«Мы неоднократно подчеркивали (прежде чем внедрять методику, мы это проверяли), что процент абитуриентов, которые набирают 70 баллов и выше, тот же. Поэтому конкуренция у этих абитуриентов будет та же», — сказал директор РИКЗ.

Кроме того, Юрий Миксюк рассказал, что с учетом опыта ЦТ в этом году и более высокого среднего балла пороговые баллы на ЦТ в 2020 году будут повышены. В этом году порог, отметки ниже которого считаются неудовлетворительными и не позволяют поступать в вузы, оставался таким же, как в 2018-м — от 9 до 24 баллов в зависимости от предмета и того, профильный он или нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканский институт контроля знаний считает новую систему подсчета баллов на централизованном тестировании, которая начала применяться в 2019 году, успешной...
 
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