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Московская ГИБДД займется Пугачевой
Источник материала: Партизан
После выезда автомобиля Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала на нее пожаловались в ГИБДД, сообщает Mash.
Москвич попросил представителей ГИБДД проверить видеозаписи, на которых запечатлен выезд, на предмет нарушений. Он требует и для певицы, и для допустивших езду по перрону сотрудников полиции административного наказания.
Алла Пугачева выехала на перрон прямо к поезду «Москва — Рига» несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети. По словам ее представительницы, это произошло за час до отправления поезда в технической зоне и якобы не могло помешать другим пассажирам.
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После выезда автомобиля Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала на нее пожаловались в ГИБДД, сообщает Mash.
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