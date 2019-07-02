Московская ГИБДД займется Пугачевой

Москвич попросил представителей ГИБДД проверить видеозаписи, на которых запечатлен выезд, на предмет нарушений. Он требует и для певицы, и для допустивших езду по перрону сотрудников полиции административного наказания.





Алла Пугачева выехала на перрон прямо к поезду «Москва — Рига» несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети. По словам ее представительницы, это произошло за час до отправления поезда в технической зоне и якобы не могло помешать другим пассажирам.











