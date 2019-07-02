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Лагард временно сложила с себя полномочия главы МВФ

03.07.2019 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.



Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка. Об этом говорится в заявлении МВФ. 

"Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов", - написала Лагард в Twitter. 

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый зам Лагард Дэвид Липтон. Стоит напомнить, что МВФ Лагард возглавила в 2011 году, после отставки на фоне сексуального скандала Доминика Стросс-Кана.


 
 
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Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.
 
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