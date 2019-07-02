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По случаю праздника состоялось открытие нового магазина!

03.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Первый магазин сети «Евроторг» открылся в райцентре третьего июля по ул. Красноармейской, 3. В день праздника жители города получили достойный подарок. Это третий в районе магазин данной сети после Липнишек и Траб, и юбилейный 90-й в области. И уже 855-й в Республике Беларусь.

Все работники магазина - местные. Директор магазина - Анастасия Юрьевна Кухальская, а всего семь жителей района решили проблему трудоустройства.

Магазин открылся в формате «Хит! экспресс», прорекламирована продажза в нем всех товаров по акционным ценам. Представлен весь необходимый ассортимент товарной продукции. Пока без алкоголя и сигарет, но вскоре будет устранен и этот пробел.

108 кв. метров площадь магазина, из них более 80-ти - торговая. Магазин работает с 9-00 до 21-00 часов без выходных.

Это магазин доступных цен, в чем смогут убедиться покупатели города.

В церемонии праздничного открытия магазина приняли участие председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, директор филиала ООО «Евроторг» по Гродненской области Александр Фаритович Аскаров, депутат Национального собрания Палаты Представителей Республики Беларусь Александр Иванович Маркевич, члены исполкома, многочисленные почетные гости праздника, в том числе из-за рубежа.

В добрый путь, «Хит!экспресс»!

По случаю праздника состоялось открытие нового магазина!

По случаю праздника состоялось открытие нового магазина!

По случаю праздника состоялось открытие нового магазина!

По случаю праздника состоялось открытие нового магазина!

По случаю праздника состоялось открытие нового магазина!

По случаю праздника состоялось открытие нового магазина!
По случаю праздника состоялось открытие нового магазина!

 
 
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Первый магазин сети «Евроторг» открылся в райцентре третьего июля по ул. Красноармейской, 3. В день праздника жители города получили достойный подарок. Это...
 
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