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Народный праздник собрал вместе любителей пляжного волейбола

03.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сегодня на городском пляже г. Ивье как никогда многолюдно. Конечно, в жару наличие такого количество людей на водоеме не новость. Но сегодня, несмотря на достаточно прохладную погоду и легкий дождик, у отдыхающих был повод сюда заглянуть: здесь прошел турнир по пляжному волейболу.

Народный праздник собрал вместе любителей пляжного волейбола

Волейбол является традиционно любимым спортом для многих ивьевчан. И пляжный волейбол, как его разновидность, тоже. Именно поэтому, в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь и Дня города Ивье, сектор спорта и туризма райисполкома решил организовать турнир.

В соревнованиях мог принять участие любой желающий, независимо от пола и возраста. В итоге, организаторы зарегистрировали 5 команд-участниц: «Адреналин», «Лаздуны», «Клеп», «Пупсики», «Ивьевский РОЧС».

П. КЁЛЕР.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня на городском пляже г. Ивье как никогда многолюдно. Конечно, в жару наличие такого количество людей на водоеме не новость. Но сегодня, несмотря на...
 
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