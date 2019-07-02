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Минчане требовали у городских властей запретить ночные заезды байкеров. Им ответили
Источник материала: KYKY>
В прошлом месяце мы рассказывали о двух обращениях беларусов против ночных байкеров. Флешмоб
Чего хотели минчане?
В петиции они выразили недовольство бесконечными громкими ночными заездами байкеров по проспекту Дзержинского. С их слов, «гонщики» регулярно нарушают допустимую скорость движения. Поэтому минчане настаивали на том, чтобы власти ввели ограничение по времени и мотоциклисты не смогли ездить с 00:00 до 06:00. А также установили запрещающий знак, согласно пункту 3.5 правил дорожного движения: «Движение мотоциклов запрещено. Запрещает движение мотоциклов в в ночное время суток обоих направлениях». Обращение собрало 210 подписей.
Как ответили?
Ответ
Минчан постарались успокоить тем, что информацию передали в Мингорисполком. Городским властям посоветовали вычислять нарушителей автоматически: при помощи фото- и киносъемки, а также ведения видеозаписи на проспекте Дзержинского.
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