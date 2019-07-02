ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане требовали у городских властей запретить ночные заезды байкеров. Им ответили

03.07.2019 14:57 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В прошлом месяце мы рассказывали о двух обращениях беларусов против ночных байкеров. Флешмоб запустили жители Гродно: они жаловались на громкие звуки в вечернее время и требовали запретить езду на мотоциклах по ночам. Спустя несколько дней к ним подключились минчане, которые просили того же в пределах их города. Последним пришел ответ.

Чего хотели минчане? 

В петиции они выразили недовольство бесконечными громкими ночными заездами байкеров по проспекту Дзержинского. С их слов, «гонщики» регулярно нарушают допустимую скорость движения. Поэтому минчане настаивали на том, чтобы власти ввели ограничение по времени и мотоциклисты не смогли ездить с 00:00 до 06:00. А также установили запрещающий знак, согласно пункту 3.5 правил дорожного движения: «Движение мотоциклов запрещено. Запрещает движение мотоциклов в в ночное время суток обоих направлениях». Обращение собрало 210 подписей.

Как ответили?

Ответ опубликовали на сайте «Удобный город», его подписал начальник Московского РУВД Максим Гамола. Беларусам объяснили, что появление дорожных знаков проблему шума и превышения скорости никак не решит. Автоинспекторам придется постоянно контролировать, соблюдают ли их водители, что не подходит задачам ГАИ. 

Минчан постарались успокоить тем, что информацию передали в Мингорисполком. Городским властям посоветовали вычислять нарушителей автоматически: при помощи фото- и киносъемки, а также ведения видеозаписи на проспекте Дзержинского.

Читайте по теме: Что делать, если бесят шумные соседи, орущие дети и вообще все вокруг

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом месяце мы рассказывали о двух обращениях беларусов против ночных байкеров. Флешмоб запустили жители Гродно: они жаловались на громкие звуки в вечернее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вахта памяти и праздничные гулянья: как в Беларуси отмечают День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика