Минчане требовали у городских властей запретить ночные заезды байкеров. Им ответили

Источник материала: KYKY

В прошлом месяце мы рассказывали о двух обращениях беларусов против ночных байкеров. Флешмоб запустили жители Гродно: они жаловались на громкие звуки в вечернее время и требовали запретить езду на мотоциклах по ночам. Спустя несколько дней к ним подключились минчане, которые просили того же в пределах их города. Последним пришел ответ.

Чего хотели минчане?

В петиции они выразили недовольство бесконечными громкими ночными заездами байкеров по проспекту Дзержинского. С их слов, «гонщики» регулярно нарушают допустимую скорость движения. Поэтому минчане настаивали на том, чтобы власти ввели ограничение по времени и мотоциклисты не смогли ездить с 00:00 до 06:00. А также установили запрещающий знак, согласно пункту 3.5 правил дорожного движения: «Движение мотоциклов запрещено. Запрещает движение мотоциклов в в ночное время суток обоих направлениях». Обращение собрало 210 подписей.

Как ответили?

Ответ опубликовали на сайте «Удобный город», его подписал начальник Московского РУВД Максим Гамола. Беларусам объяснили, что появление дорожных знаков проблему шума и превышения скорости никак не решит. Автоинспекторам придется постоянно контролировать, соблюдают ли их водители, что не подходит задачам ГАИ.

Минчан постарались успокоить тем, что информацию передали в Мингорисполком. Городским властям посоветовали вычислять нарушителей автоматически: при помощи фото- и киносъемки, а также ведения видеозаписи на проспекте Дзержинского.