Учёные доказали, что ВИЧ можно полностью удалить из организма животных

Источник материала: KYKY

Ученые впервые уничтожили все следы ВИЧ в ДНК мышей. Эксперимент описали в журнале Nature Communications, передают «Такие дела».

В исследовании участвовали специалисты из Медицинской школы Льюиса Катца при Университете Темпл, а также Медицинского центра Университета Небраски. Они ввели группе мышей человеческие Т-клетки, восприимчивые к ВИЧ. Затем их длительно лечили по методу Laser Art. Оставшиеся клетки удалили из ДНК при помощи геномного редактора, в результате чего 23 мыши оказались абсолютно здоровыми. Эксперты считают, что это доказывает возможность полного удаления ВИЧ из организма. Уже в этом году в исследовании примут участие добровольцы.

Отметим, что первым человеком, который излечился от ВИЧ, считают американца Тимоти Рэя Брауна. Ему провели трансплантацию стволовых клеток. Донором для Тимоти стал человек с мутацией CCR5, она встречается у 10% европейцев. А в марте 2019 года СМИ узнали, что житель Лондона может стать вторым человеком в мире, справившимся с недугом. Несколько лет назад ему пересадили костный мозг, донора подобрали с той же мутацией CCR5. Через 2,5 года медики не выявили в его организме инфицированных клеток.