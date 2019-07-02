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Что может измениться для велосипедистов в новых правилах ПДД

03.07.2019 15:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Госавтоинспекции рассказали, к каким итогам пришли после общественного обсуждения Правил дорожного движения.

Что может измениться для велосипедистов в новых правилах ПДД

МИНСК, 3 июл – Sputnik. МВД подвело первые итоги после общественного обсуждения изменений в ПДД, сообщил Sputnik заместитель начальника управления ГАИ МВД Беларуси Андрей Чернявский.

В мае министерство вынесло на общественное обсуждение проект указа президента Республики Беларусь, который предусматривает внесение изменений в Правила дорожного движения.

"В мае было обсуждение со всеми гражданами Республики Беларусь, они высказывали свое мнение. Сейчас мы уже обобщаем", – отметил Андрей Чернявский.

В новых правилах велосипедистам предлагается разрешить:

- пересекать проезжую часть по пешеходным переходам без спешивания, однако, подъезжая к ней, необходимо будет снизить скорость до 3-7 километров в час;

- в жилой и пешеходных зонах передвигаться по тротуару, обочине и по проезжей части. Велосипедисты имеют преимущества перед автомобилями, но они не должны необоснованно препятствовать их движению;

- в зоне с ограничением максимальной скорости велосипедистам разрешат движение по краю проезжей части дороги не далее 1 метра от ее правого края при отсутствии велосипедной дорожки.

Андрей Чернявский добавил, что работа с поступившими предложениями продолжается. По его мнению, велосипедное движение в городе нужно развивать.

 
Теги: Минск
 
 
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  В Госавтоинспекции рассказали, к каким итогам пришли после общественного обсуждения Правил дорожного движения. МИНСК, 3 июл – Sputnik. МВД подвело первые итоги...
 
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