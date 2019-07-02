Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Кобринский путепровод торжественно открыт сегодня в Бресте.





Движение по путепроводу запустили еще в середине мая, однако работы на объекте продолжались до сих пор. Велось благоустройство прилегающей территории, налаживалось пешеходное сообщение через тоннель, который завершили уже к лету. Сегодня в масштабной реконструкции моста, которая стартовала два года назад, поставлена жирная точка.





- Уже все давно забыли, в каком состоянии находился существующий Кобринский путепровод и в связи с чем было принято решение о его реконструкции, - отметил Игорь Шугаев, генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г. Бреста», которое выступило генподрядчиком объекта. - В настоящее время мы видим, что здесь построено два новых путепровода, количество полос движения в одну сторону увеличено до трех, появился подземный пешеходный тоннель, а также инфраструктура, связанная с безопасностью перемещения пешеходов и автомобилей. Чем сложнее объект, тем он интереснее. Его особенность, прежде всего, в том, что он строился в центре города при полной загруженности и интенсивности дорожного движения.





При всем при этом субподрядчики, трудившиеся на объекте, выполнили свою задачу на ура. Работы на Кобринском путепроводе удалось завершить на 3 месяца раньше запланированного срока. Из 20 млн белорусских рублей, выделенных на реализацию проекта, получилось сэкономить порядка 5–10%.

- С развитием города и увеличением автотранспорта у нас сложилось так, что на мосту стали образовываться пробки, которые создавали массу неудобств для горожан, гостей города и общественного транспорта, - пояснил на торжественном открытии путепровода Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома. – Кроме того, конструкции объекта уже устарели и стали вызывать опасения. Было принято решение о модернизации. Озвучивались разные подходы, предложения, были даже дискуссии о том, как нужно делать. Но я считаю, что выбран самый оптимальный вариант. И это уже можно подтвердить, так как первую очередь объекта сдали 15 мая. Сегодня мы видим, что, действительно, движение здесь организовано надлежащим образом и не создает никому проблем. Увеличилась пропускная способность моста, появились отдельные полосы для общественного транспорта. Сегодня он соответствует всем европейским стандартам.









Кобринский путепровод был построен в 19 веке и отвечал всем техническим требованиям того времени. Его ширина позволяла пропускать транспорт в двух направлениях, а проезжая часть была вымощена булыжником. В 60-х годах минувшего века мост подвергся реконструкции, появилась пешеходная часть, а за счет постройки дополнительных опор и устройства пролетного строения увеличилась его ширина.

















Но для современного транспортного потока этого оказалось недостаточно, путепровод требовал дополнительного внимания. В рамках подготовки Бреста к празднованию 1000-летия, в числе прочих мероприятий, была запланирована и модернизация моста.





































- Мы впервые сделали здесь подсветку моста, - отметил мэр города Александр Рогачук . – Признаюсь откровенно, это будет общий тренд и дальше. Так же красиво хотим подсветить и Западный обход. При реставрации других мостов тоже будем делать на этом акцент. В целом же, Кобринский путепровод - очень нужный с точки зрения социальной полезности объект. Еще лет пять назад его реконструкция казалась чем-то несбыточным. Благодаря, прежде всего, Главе государства, который включил его в распоряжение по 1000-летию, у нас получилось осуществить задуманное. И самым сложным оказалось реконструировать мост, не перекрывая движение. То, что сделали субподрядчики, просто подвиг. Тем более, что объект сдан на несколько месяцев раньше без ущерба его качеству.