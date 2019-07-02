ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

03.07.2019 15:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Кобринский путепровод торжественно открыт сегодня в Бресте. 

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Движение по путепроводу запустили еще в середине мая, однако работы на объекте продолжались до сих пор. Велось благоустройство прилегающей территории, налаживалось пешеходное сообщение через тоннель, который завершили уже к лету. Сегодня в масштабной реконструкции моста, которая стартовала два года назад, поставлена жирная точка.

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

- Уже все давно забыли, в каком состоянии находился существующий Кобринский путепровод и в связи с чем было принято решение о его реконструкции, - отметил Игорь Шугаев, генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г. Бреста», которое выступило генподрядчиком объекта. - В настоящее время мы видим, что здесь построено два новых путепровода, количество полос движения в одну сторону увеличено до трех, появился подземный пешеходный тоннель, а также инфраструктура, связанная с безопасностью перемещения пешеходов и автомобилей. Чем сложнее объект, тем он интереснее. Его особенность, прежде всего, в том, что он строился в центре города при полной загруженности и интенсивности дорожного движения. 

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

При всем при этом субподрядчики, трудившиеся на объекте, выполнили свою задачу на ура. Работы на Кобринском путепроводе удалось завершить на 3 месяца раньше запланированного срока. Из 20 млн белорусских рублей, выделенных на реализацию проекта, получилось сэкономить порядка 5–10%. 

- С развитием города и увеличением автотранспорта у нас сложилось так, что на мосту стали образовываться пробки, которые создавали массу неудобств для горожан, гостей города и общественного транспорта, - пояснил на торжественном открытии путепровода Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома. – Кроме того, конструкции объекта уже устарели и стали вызывать опасения. Было принято решение о модернизации. Озвучивались разные подходы, предложения, были даже дискуссии о том, как нужно делать. Но я считаю, что выбран самый оптимальный вариант. И это уже можно подтвердить, так как первую очередь объекта сдали 15 мая. Сегодня мы видим, что, действительно, движение здесь организовано надлежащим образом и не создает никому проблем. Увеличилась пропускная способность моста, появились отдельные полосы для общественного транспорта. Сегодня он соответствует всем европейским стандартам. 

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский путепровод был построен в 19 веке и отвечал всем техническим требованиям того времени. Его ширина позволяла пропускать транспорт в двух направлениях, а проезжая часть была вымощена булыжником. В 60-х годах минувшего века мост подвергся реконструкции, появилась пешеходная часть, а за счет постройки дополнительных опор и устройства пролетного строения увеличилась его ширина. 

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Но для современного транспортного потока этого оказалось недостаточно, путепровод требовал дополнительного внимания. В рамках подготовки Бреста к празднованию 1000-летия, в числе прочих мероприятий, была запланирована и модернизация моста. 

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

Кобринский мост торжественно открыли в Бресте

- Мы впервые сделали здесь подсветку моста, - отметил мэр города Александр Рогачук. – Признаюсь откровенно, это будет общий тренд и дальше. Так же красиво хотим подсветить и Западный обход. При реставрации других мостов тоже будем делать на этом акцент. В целом же, Кобринский путепровод - очень нужный с точки зрения социальной полезности объект. Еще лет пять назад его реконструкция казалась чем-то несбыточным. Благодаря, прежде всего, Главе государства, который включил его в распоряжение по 1000-летию, у нас получилось осуществить задуманное. И самым сложным оказалось реконструировать мост, не перекрывая движение. То, что сделали субподрядчики, просто подвиг. Тем более, что объект сдан на несколько месяцев раньше без ущерба его качеству.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Кобринский путепровод торжественно открыт сегодня в Бресте. Движение по путепроводу запустили еще в середине мая, однако работы на объекте продолжались до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Народный праздник собрал вместе любителей пляжного волейбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика