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Двухлетний ребенок попал под машину в Пружанском районе
03.07.2019 15:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Предварительно: автомобиль Ford Focus C-MAX под управлением 28-летней жительницы Барановичей ехал по двору двухэтажного многоквартирного жилого дома по улице Дачной. Водитель не заметила маленького ребенка, которому нет и двух лет, и наехала на него, сообщает
Мальчик получил травмы, его госпитализировали в травматологическое отделение Пружанской центральной районной больницы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения") УК.
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Авария произошла первого июля вечером в агрогородке Линово.
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