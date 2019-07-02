Двухлетний ребенок попал под машину в Пружанском районе

Предварительно: автомобиль Ford Focus C-MAX под управлением 28-летней жительницы Барановичей ехал по двору двухэтажного многоквартирного жилого дома по улице Дачной. Водитель не заметила маленького ребенка, которому нет и двух лет, и наехала на него, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Мальчик получил травмы, его госпитализировали в травматологическое отделение Пружанской центральной районной больницы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения") УК.

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