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Двухлетний ребенок попал под машину в Пружанском районе

03.07.2019 15:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Двухлетний ребенок попал под машину в Пружанском районе
Фото из открытых источников

Предварительно: автомобиль Ford Focus C-MAX под управлением 28-летней жительницы Барановичей ехал по двору двухэтажного многоквартирного жилого дома по улице Дачной. Водитель не заметила маленького ребенка, которому нет и двух лет, и наехала на него, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.   

Мальчик получил травмы, его госпитализировали в травматологическое отделение Пружанской центральной районной больницы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения") УК. 

Двухлетний ребенок попал под машину в Пружанском районе
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