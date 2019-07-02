22 книги, которые советует прочитать Цукерберг

Источник материала: Ежедневник



фото: e-xecutive.ru

В 2015 году основатель Facebook читал книгу раз в две недели и решил сделать традиционную для него подборку книг, которые должен прочитать каждый человек.

В начале 2015 года основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал сам себе читать по две книги в месяц в течение года. «Так я смогу лучше придерживаться медиа-диеты», — написал он. Цукерберг постарался сдержать слово и прочитал действительно много книг за год. «Секрет» знакомит своих читателей с теми книгами, которые понравились основателю Facebook больше всего.

«Мировой порядок»

Генри Киссинджер

В этом году у Марка Цукерберга родилась дочь. Не удивительно, что он и его жена Присцилла Чан много думали о том, как сделать мир, в котором будет взрослеть их ребёнок, лучше, как предотвратить кровопролитные войны и локальные конфликты. В книге «Мировой порядок» Генри Киссинджер, бывший госсекретарь и советник по национальной безопасности США, анализирует состояние современной мировой политики и объясняет, как правительства разных стран взаимодействуют между собой и почему не могут найти компромисс.

«Почему государства терпят неудачи»

Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон

Книга «Почему государства терпят неудачи» — пятнадцатилетнее исследование экономиста MIT Дарона Асемоглу и гарвардского политолога Джеймса Робинсона, опубликованное в 2012 году. Интерес Цукерберга к филантропии в последнее время значительно вырос, как и его собственный капитал. В начале декабря он и его супруга объявили, что жертвуют 99% акций Facebook на благотворительность. Он пишет, что эта книга помогла ему понять истоки глобальной бедности.

Авторы книги утверждают, что экстрактивные экономические институты используют власть только для процветания небольшой группы людей, тогда как инклюзивные создают открытые рынки, позволяющие гражданам тратить свои средства и инвестировать их абсолютно свободно. При этом экономический рост не всегда указывает на долгосрочное процветание государства.

«Рациональный оптимист»

Мэтт Ридли

«Рациональный оптимист» — одна из самых популярных и спорных книг научного журналиста Мэтта Ридли. В книге автор пишет, что рыночная экономика является источником человеческого прогресса, и что развитие человечества ускоряется, когда бизнесу расширяют свободу. Важный тезис, который высказывает Ридли в этой книге — разум человечества един, а не разорван на множество отдельных интеллектов.

Цукерберг счёл, что эта книга — антитеза предыдущей в списке «Почему государства терпят неудачи». «Было интересно, какая идея окажется мне ближе», — говорил Цукерберг.

«Портфолио бедности»

Даррел Коллинс, Джонатан Мардок, Стюарт Разенфорд, Орланда Ратвен

Исследователи Даррел Коллинс, Джонатан Мардок, Стюарт Разенфорд и Орланда Ратвен 10 лет изучали экономику низших классов Бангладеша, Индии и Южной Африки. Авторы сделали открытие, что нищета процветает вовсе не в тех регионах, где люди «не умеют зарабатывать деньги или распоряжаться ими». Как правило, она возникает там, где люди не имеют доступа к услугам финансовых учреждений.

«Невероятно, что почти половина населения планеты — 3 млрд человек, живут на $2,50 в день или ещё меньше. Надеюсь, что эта книга даст мне некоторое представление о том, как мы можем им помочь и сделать их жизнь хоть немного лучше», — пишет Цукерберг.

«Проблема трёх тел»

Лю Цысинь

Китайский научно-фантастический роман, впервые опубликованные в 2008 году, получил несколько престижных премий. Действие разворачивается происходит в период Культурной революции Мао Дзэдуна и начинается с того, что инопланетная раса планирует вторгнуться на Землю после того, как китайское правительство тайно посылает сигналы в космос. Цукерберг выбрал эту книгу, чтобы отдохнуть от научных трудов, которые он читал ранее.

«Геном»

Мэтт Ридли

В «Геноме» Ридли описывает эволюцию генов. Это достаточно старая научно-популярная книга, впервые она была издана в 1999 году. «Книга рассказывает историю человечества с точки зрения генетики, а не социологии. Это очень дополняет другие большие истории, которые я изучал в этом году», — говорит основатель Facebook.

«Мукаддима»

Ибн Халдун

«Мукаддима» — исторический труд, написанный в 1377 году арабским историком и философом Ибн Халдуном. В трактате исследователь объясняет, какими должны быть функции государства (охрана закона и порядка, способствование хозяйственной деятельности, защита имущественных прав, торговых путей, мира и стабильности) и систематизирует знания о функциях экономики. Он много пишет о разделении труда, как о важной предпосылке образования экономического излишка. Революционный подход Халдуна утвердил его в качестве одного из отцов социологии и историографии.

«Многое из того, во что люди верили 700 лет назад, было опровергнуто, но очень интересно узнавать, как люди мыслили и что понимали уже тогда», — считает Цукерберг.

«Многообразие религиозных опытов»

Уильям Джеймс

«Многообразие религиозных опытов» — собрание лекций американского философа и психолога о религиозном сознании и механике использования религии в качестве объяснения всего происходящего. «Мне захотелось получше узнать о значении религии для человечества», — объясняет свой выбор Цукерберг.

«Новый Джим Кроу»

Мишель Александер

Мишель Алексендер — профессор права в Университете штата Огайо. Он изучает последствия реформы уголовного правосудия и доказывает в своей книге, что ярая борьба с наркотиками привела к тому, что тюрьмы переполнены чернокожими мужчинами. Когда они выходят на свободу, к ним начинают относиться как к людям второго сорта, им трудно найти работу, а это неизбежно ведёт к повторным нарушениям закона.

«Мне была интересна реформа уголовного правосудия, тем более мне эту книгу посоветовали два человека, которым я доверяю», — говорит Марк Цукерберг.

«Конец власти»

Мойзес Наим

Книга бывшего исполнительного директора Всемирного банка, старшего сотрудника Фонда Карнеги Мойзеса Наима исследует авторитарные системы, в том числе корпорации и военные структуры и правительства, которые тем или иным образом передают власть индивидуалистам. «Я верю, что нужно предоставлять людям намного больше власти», — пишет Цукерберг.

«Корпорация гениев: Как управлять командой творческих людей»

Эд Катмулл

Один из основателей студии Pixar Эд Катмулл написал историю создания компании. По его словам, одна из самых главных ошибок, которую может совершить предприниматель — подавить креативность сотрудников. «Мне нравится читать о том, как создавались великие компании, особенно, если это истории, рассказанные самими основателями», — пишет Цукерберг.

«Лучшее в нас»

Стивен Пинкер

Стивен Пинкер — исследователь, он занимается когнитивной лингвистикой и психологией. В книге «Лучшее в нас» (2011 год) он пишет о том, насколько лучше стал мир вокруг по сравнению с тем, каким он был несколько веков или даже всего лишь несколько десятилетий назад. Приводя данные исследований и рисуя различные графики, он доказывает, что уровень насилия в мире уменьшается, и человечество движется к светлому будущему. Книгу Пинкера рекомендует прочесть не только Цукерберг, но и Билл Гейтс.

«На страже иммунитета»

Эула Бисс

На фоне кампании против вакцинации, которая активно разворачивается в США и ЕС, Цукерберг прочёл научно-популярное исследование об иммунитете и пришёл к выводу, что наука поощряет прививки. «Ясно, что прививки работают и имеют важное значение для здоровья каждого в нашем сообществе». При этом он добавляет, что эту книгу ему рекомендовали многие работники здравоохранения. «Книга объясняет, почему люди сомневаются в безопасности вакцинации, но авторы с логической точки зрения отвергают эти опасения», — добавил он.

«Игрок»

Иэн Бэнкс

Ещё один научно-фантастический роман в библиотеке Цукерберга, выпущенный в 1988 году и ставший классикой жанра. Его автор Иэн Бэнкс фантазирует о том, как изменилась бы цивилизация, если бы искусственный интеллект превзошёл в развитии человека. «Игрок» —одна из любимых книг гендиректора Tesla Илона Маска из-за необычного взгляда на эволюцию технологий.

«Месть Оруэлла»

Питер Хубер

Научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Питер Хубер в 1994 году опубликовал неофициальное продолжение романа «1984» Джорджа Оруэлла, когда интернет и телекоммуникационные технологии только начали входить в повседневную жизнь. В книге говорится о цивилизации, которая пытается освободиться от созданных ею и поработивших её же технологий.

«Энергия: руководство для начинающих»

Вацлав Смил

Опубликованная в 2006 году книга «Энергия» почётного профессора географии и науки об окружающей среде Манитобского университета (Канада) начинается с объяснения термина «энергия», а затем переходит к более сложным предметам, в том числе к попыткам создать более эффективные и экологически чистые виды топлива. «Книга исследует важные темы: как работает энергия, как наши действия влияют на климат и экологию», — поясняет Цукерберг. Вацлав Смил — один из любимых авторов Билла Гейтса.

«Контакт с Китаем»

Генри М. Полсон-младший

Цукерберг увлечён изучением китайской культуры. Он уже может говорить на мандаринском диалекте китайского языка и в качестве одной из долгосрочных целей поставил себе задачу убедить правительство Китая разрешить гражданам страны пользоваться соцсетью Facebook. Поэтому в 2015 году он прочёл несколько книг об этой стране, в том числе исследование бывшего министра финансов США «Контакт с Китаем». В ней Полсон исследует влияние Поднебесной на мировую экономику.

«За последние 35 лет Китай пережил одно из самых больших экономических и социальных преобразований в истории человечества. Сотни миллионов людей вышли из-за черты бедности. По многим показателям власти Китая сделали намного больше, чем остальной мир», — восхищается Цукерберг.

«Рациональный ритуал»

Майкл Сук-Янг Че

Цукерберг считает, что это книга экономиста Майкла Сук-Юнга Че поможет читателям узнать, как лучше использовать социальные медиа. «Эта книга о концепции "общего знания" и о том, как люди воспринимают мир — не только на основе собственных мыслей, но и на основании чужих мнений», — считает Цукерберг.

Журналисты Business Insider добавляют, что идеи Че могут показаться сложным, но, по сути, это книга по психологии взаимодействия людей в общественных системах и том, как они используют эти схемы и ритуалы для формирования собственной индивидуальности.

«Фабрика идеи: Bell Labs и великая эпоха американских инноваций»

Джон Гертнер

Жители Кремниевой долины могут возмутиться, но журналист Джон Гертнер в своей книге утверждает, что золотой век инноваций в Америке прошёл в период с 1920 по 1980 годы в стенах корпорации Bell Labs. В «Фабрике идеи» он рассказывает о самых значительных изобретениях ХХ века, в том числе факс-машинах, телевизионного трансмиттера и мобильных технологий. Какими бы не были сейчас гениальны новые устройства, своё зарождение они получили именно в Bell Labs, считает автор.

«Sapiens: Краткая история человечества»

Юваль Ной Харари

Впервые опубликованная в 2014 году, книга профессора Еврейского университета в Иерусалиме Юваля Ной Харари «Sapiens: Краткая история человечества» сразу стала бестселлером года. Автор показывает историю эволюции человека из охотника в «самопровозглашённого бога». «После книги «Мукаддима» очень интересно прочитать, как современные люди отвечают на те же вопросы, которые задавались ещё в 1300-х годах», — писал Марк.

«Главарь банды на день»

Судхир Венкатеш

Профессор социологии Колумбийского университета Судхир Венкатеш в 1990 году провёл радикальный эксперимент, в рамках которого внедрился в криминальную банду в Чикаго.

Цукерберг говорит, что книга очень вдохновляет его на коммуникацию с абсолютно разными людьми, не смотря на ограничения в виде экономических или культурных барьеров. «Чем больше мы говорим о наших мыслях, тем сильнее мы сочувствуем друг другу и уважаем права окружающих», — добавляет он.

«Структура научных революций»

Томас Кун

Если когда-нибудь физик решит написать книгу по философии, то получится «Структура научных революций», пишет издание. С момента первой публикации в 1962 году книга стала одной из самых цитируемых научных книг всех времён из-за взгляда на эволюцию науки и её влияния на окружающий мир. Цукерберг считает, что знание о том, как научные прорывы являются катализаторами для социального развития, может принести очень много полезного.

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