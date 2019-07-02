Салют в Могилеве 3 июля пройдет почти на час раньше

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на час перенесли время запуска салюта в День Независимости, 3 июля. Акция «Споем гимн вместе» также пройдет раньше, чем планировалось в первоначальной программе праздника.

Большой концерт на площади Славы с участием арт-группы «Беларусы», Виктории Алешко, ансамбля «Песняры» и группы Naviband начнется в 20.30, как и было запланировано ранее, уточнил TUT.BY заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич.

Общереспубликанская акция «Споем гимн вместе!» на площади Славы и около ДК области начнется в 22.15.

А праздничный салют, фейерверк на набережной реки Днепр и в парке им. Горького начнется в 22.20.

А тут вы можете посмотреть, как провести время в городе до запуска салюта.

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