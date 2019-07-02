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Салют в Могилеве 3 июля пройдет почти на час раньше
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на час перенесли время запуска салюта в День Независимости, 3 июля. Акция «Споем гимн вместе» также пройдет раньше, чем планировалось в первоначальной программе праздника.
Большой концерт на площади Славы с участием арт-группы «Беларусы», Виктории Алешко, ансамбля «Песняры» и группы Naviband начнется в 20.30, как и было запланировано ранее, уточнил TUT.BY заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич.
Общереспубликанская акция «Споем гимн вместе!» на площади Славы и около ДК области начнется в 22.15.
А праздничный салют, фейерверк на набережной реки Днепр и в парке им. Горького начнется в 22.20.
А
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Концерт на площади Славы начнется, как и было запланировано, в 20.30.
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