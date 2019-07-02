ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Салют в Могилеве 3 июля пройдет почти на час раньше

03.07.2019 15:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на час перенесли время запуска салюта в День Независимости, 3 июля. Акция «Споем гимн вместе» также пройдет раньше, чем планировалось в первоначальной программе праздника.

Большой концерт на площади Славы с участием арт-группы «Беларусы», Виктории Алешко, ансамбля «Песняры» и группы Naviband начнется в 20.30, как и было запланировано ранее, уточнил TUT.BY заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич.

Общереспубликанская акция «Споем гимн вместе!» на площади Славы и около ДК области начнется в 22.15.

А праздничный салют, фейерверк на набережной реки Днепр и в парке им. Горького начнется в 22.20.

А тут вы можете посмотреть, как провести время в городе до запуска салюта.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на фестиваль

App Store Google Play
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерт на площади Славы начнется, как и было запланировано, в 20.30.
 
Новости дня
Новости разные
 
Народный праздник собрал вместе любителей пляжного волейбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика