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Климкин обвинил Зеленского в отсутствии внешней политики

03.07.2019 14:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у нынешней команды президента Владимира Зеленского нет стратегии внешней политики.

"Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится" - сказал Климкин в интервью интернет-изданию "Лига.net".

Он предположил, что президенту "кто-то мешает". "Я мешаю? Ну, с 3 июля буду в отпуске. Нет проблем", - сказал глава МИД.

Ранее президент Зеленский утверждал, что действия главы МИД Украины Климкина могли "поставить под угрозу" возвращение 24 моряков, задержанных РФ в Керченском проливе.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета... Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от РФ относительно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, которую отправил МИД (Украины - ИФ)", - сказал Зеленский на брифинге 27 июня.

По его словам, он "в глаза не видел ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины".

"Почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства Украина, когда это является компетенцией президента", - подчеркнул Зеленский. Он потребовал от министерства иностранных дел "публичного объяснения своих действий".

Зеленский объяснил сложившуюся ситуацию "нежеланием Верховной Рады" голосовать за отставку министра иностранных дел Климкина и назначение на этот пост Вадима Пристайко.

В начале июля Зеленский внес в Раду повторное представление на увольнение Климкина.

2 июля глава МИД заявил, что уходит в отпуск, который назвал "политическим".

В Канаду президент Украины Климкина не взял.

 
 
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у нынешней команды президента Владимира Зеленского нет стратегии внешней политики. "Во внешней политике...
 
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